Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon Fenerbahçe

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YALOVA, (DHA) – HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü ve son maçında Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep’i uzatmada 73-72 yenerek seride 2-1 öne geçti ve şampiyonluğa ulaştı.

Yalova 90’ıncı Yıl Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk periyodunda oyuna iyi başlayan Gazişehir Gaziantep, 17-12 önde bitirdi. İkinci periyotta oyunda dengeyi sağlayan Fenerbahçe skoru 29-29’a getirdi. Çekişmeli geçen maçın üçüncü periyotta tekrar skor üstünlüğünü eline alan Gazişehir Gaziantep, final periyoduna 44-43’lük avantajla girdi. Bitiş düdüğüne kadar çekişmeli geçen maçın normal süresi 61-61 beraberlikle tamamlanınca maç uzatmaya gitti. Uzatma bölümünde rakibine 73-72 üstünlük sağlayan Fenerbahçe, seriyi 2-1’e getirerek Süper Lig’deki ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Play-off finali sonunda şampiyonluğu kazanan Fenerbahçe’ye kupasını Yalova Valisi Muammer Erol, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi Tevfik Talas birlikte takdim etti. Gazişehir Gaziantep’e de törende ikincilik kupası verildi.

(FOTOĞRAFLI)

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