Bugün acil sorunumuz elbette Covid-19 virüsünün yol açtığı bu pandemi, lakin insanlığın yakın geleceğini tehdit eden faktörler ne yazık ki sadece bu virüs, hatta sadece virüsler değil!

Küresel ısınma, çevre kirliliği ve nükleer savaş tehdidi gibi küresel sorunlar başımızın üstünde sallanan Demokles’in kılıcı gibi insanlığı tehdit etmektedir.

Üretim ve üretici firmalar küreselleşti lakin devletler kürselleşemedi bu yüzden de ne yazık ki küresel sorunlara çözüm üretip, müdahale edebilecek herhangi bir küresel otorite bu gün için mevcut değildir. Bu kriz böyle küresel yapılar ve müdahale güçlerinin ne kadar elzem olduğunu herkese göstermiş bulunmaktadır.

Trump ve benzeri muhafazakar, popülist ve vizyonsuz politikacılar tüm insanlığın geleceğini düşünmek yerine uluslarının, hatta şirketlerinin zenginliğini öncelleyen neoliberal politikalar uygulamakta, küresel sorunları küçümsemekte, önemsememektedir. Trump’ın Paris İklim konferansı kararlarına karşı tutumu ve bu pandemiyi önceleri hiçbir şekilde ciddiye almaması bu politikaların göstergesidir.

En gelişmiş, en zengin denilen ülkelerin bile sağlık sistemlerinin anında çökmesi kaynakların zamanında doğru yönlendirilmediğinin açık bir göstergesidir. Yaşanan kriz bu ülkelerin aslında birer kağıttan kaplan olduğunu açık ve net olarak herkese göstermiş bulunmaktadır. Sağlığın ticarileşmesi ve alınıp satılan ticari bir meta haline getirilmesinin bedelini bugün bütün dünya ödemektedir.

İlaç üretiminde tekelleşmiş İlaç tiranları laboratuvarlarda aşı üretmek yerine pahallı cilt kremleri üretmeyi daha karlı buldukları için bu gün onlarca yıldır bilinen corona virüs ailesine karşı etkin bir ilaç ya da aşı bulunmamaktadır.

Bir devlet insanlarını nasıl tecavüzkar diğer ülkelerden ya da suçlulardan korumayı en temel görev olarak görüyorsa ve kimse savunma hizmetlerini özelleştirmekten bahsetmiyorsa, aynı şekilde sağlık hizmetleri de ülke insanını tehditkar mikro organizmalar ve hastalıklardan korumak amacı taşıyan, özelleştirilemez devletin temel görevleri arasında değerlendirilmelidir. Sağlık hizmetleri de ulusal güvenlik gibi bir insan hakkı olarak görülmesi gereken en temel kamusal iştir.

Bu salgın belki hem ülkeleri yöneten politikacılara ve hem de ülke halklarına sağlık ve bilimin ne kadar önemli, ne kadar vazgeçilmez olduğunu öğretecektir. Sanırım bundan böyle hiç kimse sağlık ve bilim yatırımları için “ama yeterli bütçemiz yok” gerekçesine sığınamayacaktır.

Durmaksızın daha çok kar peşinde koşan dev firmalar, tek bir salgının iki üç ay içinde işlerini nasıl durdurduğunu, servetlerini nasıl buharlaştırdığını yaşayarak öğrendiler. Sanırım bundan sonra onlarda hükumetlere baskı yaparak küresel sorunları hasır altı etmelerini, görmezden gelmelerini istemeyeceklerdir.

Ölümcüllüğü çok yüksek olmayan bu virüsün yol açtığı yıkım ortada, siz birde daha ölümcül bir virüsün, küresel ısınmanın ya da delinin birinin tetikleyeceği bir nükleer savaşın getireceği yıkımı hayal edin.

İşin açığı gezegenimiz insan türü için çok fazla yaşamsal tehdit barındırmaktadır, gezegenimizin de bir parçası olduğu evren ise zaten bir çok ölümcül doğal fenomen ile doludur.

Gezegenimizde geçmişte ne kadar çok kitlesel yok oluş yaşandığını ve kaç canlının soyunun tükendiğini biliyoruz, insanları soyu yok olan o diğer canlılardan ayıran tek fark aklımızı ve bilimi kullanarak, teknolojimizi geliştirebilmemizdir.

Bugün aldığımız bu dersten sonra gezegende olan tüm maddi, manevi kaynakları öncelikle tıp başta olmak üzere bilime ve bilim insanlarına yönlendirmemiz gerekir. Türümüz bu gezegende varlığını sürdürebilecekse bu bilim, teknoloji ve bilim insanları sayesinde olacaktır.

Başta insan kaynaklarımız olmak üzere kıt kaynaklarımızı boş beleş, fuzuli işlerde tüketmemek, bilime yatırım yapmak ve doğayı insani faaliyetler sonucunda tahrip etmemek bu krizden çıkarmamız gereken en temel derstir, umarım hem halklar ve hem de yöneticiler bu dersi çıkarırlar ve yatırımları bu alana yönlendirirler.