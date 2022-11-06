Tek kolu olmayan Zeynep Sare’nin piyano dersinde diğer kolu annesi

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Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU’da doğuştan tek kolu olmayan Zeynep Sare Seniz (7), piyano çalma hayaline annesi Derya Seniz (38) ile kavuştu. Anne-kız, başvurdukları Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) üzerinden piyano eğitimi alıyor. Derya Seniz “Piyanoda da o sağ notaları ben sol notaları çalıyorum. O mutlu ben mutlu, çok güzel zamanlar geçiriyoruz” dedi.

Fatsa ilçesinde yaşayan ve doğuştan sol kolu olmayan Zeynep Sare Seniz, piyanoya merak saldı. Anne ve kızı birlikte ORMEK üzerinden piyano kursuna başvurdu. Kızının müzik aşkını kırmayan Derya Seniz de onun diğer yarısı olmak için piyano kursuna katıldı. Kursları hiç aksatmayan anne ve kızı, tek piyanoda müzik öğrenmeye başladı. Anne ile kızı, birlikte müzik çalarak, engellere meydan okuyor.

‘BEN KIZIMIN HEP SOL YANI OLDUM’

Kızı için piyano öğrenmeye başlayan ve onun en büyük destekçisi olan Derya Seniz, onun için her şeyi yapabileceğini söyledi. Kızının müziği çok sevdiğini ve ona yardımcı olmak için diğer yarısı olduğunu belirten Seniz, şöyle konuştu:

“Zeynep kolu olmadığı için evde evham yapıyor ve çok üzülüyordu. Kafası dağılsın, kolunun yokluğuna üzülüp strese girmesin diye kurslara peşimden götürdüm. Diğer çocuklardan farkı olmadığını, onların yaptığı her şeyi Zeynep’in de yapabileceğini göstermek için başladım. Sonra Zeynep kendisi bir şeyler yaptıkça devam etti. Son zamanlar ise müziğe ve piyanoya merak saldı. Tek başına yapamaz, diye düşündüm. Daha sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin ORMEK kursuna geldik. Çocuğumun piyanoya meraklı olduğunu söyledim, hocalarımızla görüştük. Yapabileceğini söylediler. Ben doğduğu günden beri ona yardımcı olmaya çalışıyorum, ben onun hep sol yanı oldum. Piyanoda da o sağ notaları çalıyor ben sol notaları çalıyorum. O mutlu, ben mutlu, çok güzel zamanlar geçiriyoruz. Şimdi de kızımla birlikte ORMEK’te birçok yeni kursa başladık, birlikte çok şey başaracağız.”

‘ANNEM PİYANO ÇALARKEN DİĞER KOLUYLA BANA YARDIM EDİYOR’

Zeynep Sare Seniz de müziği çok sevdiğini söyleyerek “Piyona çalmayı çok heves ettim. Annem ile birlikte ORMEK’e geldik. Burada öğretmenlerim çok iyi, güzel parçalar çalıyorum. Annem piyano çalarken diğer koluyla bana yardım ediyor. Çok mutlu oldum. Çok güzel çalışıyorum. Annem iyi ki varsın sol yanım” dedi.

Piyano eğitimi veren Özmen Solu ise, Zeynep’in yetenekli olduğunu belirterek, “Kendi yaş grubuna göre ileride. Annesi de gerçekten çok gayretli hiçbir dersi aksatmadan kızı ile birlikte geliyor. Hem Zeynep’e hem de annesine piyano eğitimi vermeye çalışıyoruz. Şüphesiz tüm anneler çocukları için fedakarlık yapıyor ama Zeynep’in annesi Derya Hanım, Zeynep için kelimenin tek anlamıyla onun sol yanı. Asla yalnız bırakmıyor” diye konuştu. (DHA)

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