Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’nin yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya olduğunu belirtip şunları söyledi:

“İdlib’den yine 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Bize ne Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliği’nden ciddi bir destek var. Ne de Avrupa Birliği verdiği sözü tutuyor.”

Erdoğan’ın verdiği bir diğer bilgi de, mülteciler için bugüne kadar harcanan paranın 40 milyar dolar olduğu idi.

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Ortada çok ciddi bir sorun var.

Mülteci akınıyla son yıllarda ülke nüfusuna büyük bir şehir daha eklendi.

Yakında, hem yeni gelecekler, hem de doğumlar nedeniyle ülkeye yeni şehirler eklenmiş olacak.

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Peki, yaşanan soruna nasıl bir çözüm bulunabilir?

Cumhurbaşkanı’nın da ifade ettiği gibi, Birleşmiş Milletler de, Avrupa Birliği de mülteci sorununun çözümü için herhangi bir adım atmıyor.

O halde, sorunla baş edebilmek için tek çare, mültecilerin Avrupa ülkelerine gitmesini sağlayacak sınır kapılarını sonuna kadar açmaktır.

Bu arada, Yunan adalarına geçmek isteyen mültecilere de engel olunmamalıdır.

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Ancak böyle radikal bir önlemle Avrupa’nın mülteci sorununa eğilmesini, Türkiye’nin üzerindeki ağır yükün hafifletilmesi için bazı adımlar atmasını sağlayabiliriz.