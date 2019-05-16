19.5 C
Ankara
17 Mayıs 2019
Ana Sayfa Yazarlar Tek adam rejimi ile çalan ve çalınanlar
Yazarlar

Tek adam rejimi ile çalan ve çalınanlar

Orhan Uğuroğlu Orhan Uğuroğlu

-

0
0

Türkiye Büyük Millet Meclisinin “Yok hükmünde” olduğunun fotoğrafı resmi gazetede yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında;

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapılmasına dair,

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı tarafından kurul üyeleri belirlenecek.

Cumhurbaşkanınca kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek.

Cumhurbaşkanınca kurul üyelerine yapılabilecek ödemeler de belirlenecek.

Değerli okurlarım haber ajansından gelen haberi kelimesini değiştirmeden sadece “cumhurbaşkanı” kelimesini satır başlarına gelecek şekilde düzenledim.

Özet şudur: Kurul oluştur, üye seç, maaş belirle…

Şimdi bir de devlet yönetimi açısından Cumhurbaşkanı’nın 16 Nisan anayasası ile verilen yetkilerini özetleyeyim.

Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanıdır.

Cumhurbaşkanı Hükümetin yani yürütmenin başıdır.

Cumhurbaşkanı Hâkimler ve Savcılar Kurulunu yani yargının başıdır.

Cumhurbaşkanı TBMM’de cumhur ittifakı ile yasamanın başıdır.

Değerli okurlarım,

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Tek Adam için bu müthiş yetkileri veriyor.

ÇALAN VE ÇALINANLAR

31 Mart yerel seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Millet İttifakının CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu seçildi. 7 YSK üyesi seçimi iptal ettirdi.

Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, “çaldılar” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi, Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki Meclis genel kurulunda bu sözleri eleştirdi. TBMM resmi tutanağından özetleyeyim.

TİRYAKİ – “Ne diyorsunuz? “Çünkü çaldılar” diyorsunuz. Ben şimdi kimin neyi çaldığını size anlatacağım. Seçimlerin iptali için başvurduğunuzda dediniz ki: “20 bin zihinsel engelli oy kullandı.

RECEP ÖZEL (AKP’nin YSK temsilcisi) – “Kullanma ihtimali var” dedik.

TİRYAKİ – Öyle demedin Recep Bey, aynı toplantıdaydık.

ÖZEL – Öyle dedik, öyle dedik.

TİRYAKİ – “Kullandı” dediniz, çünkü “ihtimal” olsa delil olmayacağı için onu söyleyemezsin, aynı toplantıdaydık.

LÜTFÜ TÜRKKAN (İYİ Parti Grup Başkan vekili) – Recep yalan söyler arada, bilirim ben.

TİRYAKİ – “Siz Sağlık Bakanlığından kişisel verileri çaldınız. Çalan biri var; sizsiniz!

Zihinsel engellilerin, 20 bin zihinsel engellinin verisini hukuka aykırı biçimde Sağlık Bakanlığından aldınız.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı işte, siz Sağlık Bakanlığıyla iş birliği içerisinde bu verileri çaldınız, suç işlediniz.

Dediniz ki: “5 bin kısıtlı var” Daha sonra bir liste daha verdiniz, 5.515 kişilik kısıtlı listesi “10 bin kısıtlı oy kullandı” dediniz.

Bu kısıtlıların TC kimlik numarası, hangi mahkemede kısıtlılık kararı verildiği ve bunların ne zaman kesinleştiği bilgisinin tamamını Adalet Bakanlığından aldınız, çaldınız!

Yine kişisel verileri aldınız. Çalan birisi var ve sizsiniz!

ÖZEL – Hadi oradan!

TİRYAKİ – Başka şeyleri de çaldınız. Neyi çaldınız? Sandık kurulu başkanlarının listesini aldınız. Şimdi, sandık kurulu başkanlarının listesini hiçbir siyasi parti ilçe seçim kurullarından alabilir mi?

Alamaz, alamaz!

İçişleri Bakanlığından bunlara ait bütün verileri aldınız; ben şimdi ne verileri aldığınızı söyleyeceğim.

Sandık kurulu üyelerinin, 9 bini aşkın sandık kurulu üyesinin isimlerini aldınız, TC kimlik numaralarını aldınız, bunların nerede çalıştığına dair bilgileri SGK’dan aldınız, BAĞ-KUR’dan aldınız; bütün verileri aldınız, devletin bütün olanaklarını kullandınız.

Bunun hiç kimseyle paylaşılması mümkün değilken İçişleri Bakanlığını kendi yan şirketiniz gibi kullandınız, bütün verileri aldınız.

Dilekçelerinizde yazıyor, deniliyor ki: “Bu sandık kurulu başkanının eniştesi FETÖ’den alındı, kayınbiraderi FETÖ’den yargılandı.”

Bu ne demek? Sadece sandık kurulu başkanlarının değil, sadece sandık kurulu üyelerinin değil, yetmiş yedi sülalelerinin verilerini aldınız İçişleri Bakanlığından.

İşte, çalma budur.

Siz bütün kişisel verileri çaldınız, sonra da itiraz ettiniz. Hukuka aykırılık varsa en büyük hukuka aykırılık budur.”

Evet, Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının nasıl “çalındığının” gerçeği de budur.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikTerörist başı Öcalan’ın yasağı kalktı
Orhan Uğuroğlu
Orhan Uğuroğluhttps://sonsoz.com.tr
1969 yılında Yeni Tanin Gazetesinde 10 yıl, 1981'de Haldun Simavi'nin Günaydın Gazetesinde 10 yıl, 1990'dan 2005'e kadar Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star'da, 2014 Ekim'den beri Sonsöz'de...

Bu Haberler Kaçmaz!

“Aşırı tuz tüketimi ölüme götürüyor”

Editör -
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İlhami Gültepe, “Aşırı tuzlu yemeklerimiz, bir de tadına bakmadan bu yemeklere ekstra tuz eklememiz yüksek tansiyona neden oluyor.

ABD’de helikopter nehre düştü

Çin’de bina çöktü

Akıllı baston görme engelli kullanıcılarla buluştu

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Öne Çıkan

Özgürlüğe Kalkan Vapur 19 Mayıs 1919

Nuri Kayış -
Özgürlüğe Kalkan Vapur - GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER! Özgürlüğe Kalkan Vapur yazı dizisi görseli - Nuri Kayış
Devamını Oku
Yazarlar

Eğitimin sorunu tatil değil ki

Nuri Kayış -
“Acaba nasıl bir eğitim reformu paketi açıklayacak” diye dört gözle bekliyorduk. Ama o tuttu, yeni bir tatil paketi açıkladı.
Devamını Oku
Yazarlar

7 Ysk üyesi için meslekten men başvurusu

Orhan Uğuroğlu -
Avukat Atilla Kart bugün Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu Başkanlığına 4 YSK üyesi Danıştay Başkanlığına 3 YSK üyesi hakkında, “2802 sayılı Yasa’nın 69. maddesi uyarınca meslekten çıkarılmalarına” karar verilmesi için “suç duyurusu” yapıyor.
Devamını Oku
Yazarlar

İran, ikinci Vietnam olur!

Nuri Kayış -
New York Times gazetesinin, “ABD İran için 120 bin askerli plan hazırladı” diye verdiği haber Başkan Trump tarafından doğrulanmadı.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71