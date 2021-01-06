Tehlike oluşturan dev kaya düşürüldü

Arzu ERBAŞ- Doğancan İLEK/ARHAVİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Arhavi ilçesinde bir taş ocağında tehlike oluşturan dev kaya, kontrollü olarak düşürüldü. Yola düşen kaya, parçalanarak kaldırıldı.

Arhavi ilçesi Kamilet Vadisi’nde dün öğle saatlerinde Çifteköprü yolu üzerindeki bir taş ocağında dev bir kayanın tehlike oluşturduğu fark edildi. Karayolu ulaşıma kapatılırken, kaya kütlesi kontrollü olarak düşürüldü. Yaklaşık 4 katlı bir binaya eş değer büyüklükteki kaya bugün parçalanarak kaldırıldı. Karayolunda ulaşım kontrollü olarak verilmeye başlandı. Taşocağında tehlike oluşturan kayalarla ilgili önlem alınması istendi.

Yoldan arabasıyla geçmeye çalışan Mustafa Veli, “Kaya çok büyüktü. Arkadaşlara da espri yaptım ‘hadi inelim de şunu yuvarlayalım’ diye. Olay sırasında yolda kimse yoktu, yoksa çok büyük kayaydı tehlikeli olurdu” dedi.

Hasan Başköse ise, “Dün öğleden sonra yaşandı. Temizleme çalışmaları var, yine bekliyoruz. Orada daha büyük kayalar var, kontrollü olarak onlar da düşürülecek. Burada önlem alınması gerekir” diye konuştu.

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