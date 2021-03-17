Tefeci operasyonunda FETÖ yayınları ele geçirildi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Koronavirüste aslında, mevsimsel grip mutasyonlarına doğru olumlu yönde kayışlar başladı. Bu bizim için çok önemli, umut verici bir veri. Yoğun bakım, oksijen ihtiyaçları çok az olmaya başladı, demek ki virüs artık akciğeri çok etkilememeye başladı. 'Olumlu mutasyonlarla virüs etkisini biraz kaybetti' diye yorumlar yapabiliriz" dedi.