Tefeci ailenin eline düşen iş insanı, intihara kalkışmış

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da tefecilik yöntemiyle 91 kişiden 20 milyon TL haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden, aralarında şebeke lideri Metin Kırmızıdam’ın da bulunduğu 6 kişi tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 2018 yılında borçları nedeniyle sosyal medya üzerinden canlı yayında intihara kalkışan ve dönemin Valisi Mahmut Demirtaş tarafından ikna edilen iş insanı Muhammed Özyürek’in de tefeci şebekesinin ağına düştüğü; 400 bin TL’lik borcuna karşılık 536 bin TL’lik senet imzaladığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaparak 91 kişiyi mağdur edip, 20 milyon TL haksız kazanç elde eden şebekeyi deşifre etti. Şebekeye üye olduğu öne sürülen 14 kişiye yönelik, savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından 2 Şubat’ta şafak vakti operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda, şebekenin lideri olduğu öne sürülen Metin Kırmızıdam, eşi Meltem, kardeşi Hasan, yeğeni Selçuk Kırmızıdam ile Teoman Küçüksöğüt, İbrahim Güp, Abdurrahman Dernik, Abdülaziz Demirdirek, Ufuk G., İbrahim K., Cumali D., Tahir Y., Ahmet ile oğlu Mustafa K. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda toplam 21 milyon 593 bin 629 TL tutarında 473 senet ve çek, alacak notlarının bulunduğu 15 defter, 18 araç satış sözleşmesi, farklı kişilere ait 14 tapu, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 10 gümrük kaçağı cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonun ardından şebekeye dair yeni detaylar da ortaya çıktı. Şebekenin, tefecilik yaparken yıllık yüzde 100, aylık ise yüzde 25’lere varan faizle para verdikleri, parasını ödeyemeyen kişilerin ev, arsa gibi değerli taşınmazlarına el koydukları, vermeyenleri de tehdit ettikleri öğrenildi.

ŞEBEKEYE ARSA VE İŞ YERİNİN HİSSESİNİ KAPTIRMIŞ

Kentte şekerleme üretimi yapan iş insanı Adnan Ö.’nün, şebekenin lideri olduğu öne sürülen Metin Kırmızıdam’ın kardeşi Hasan Kırmızıdam’dan 730 bin TL para aldığı, karşılığında da 1.3 milyon TL olan ödemeyi yapamadığı öğrenildi. Bunun üzerine Adnan Ö.’nün, Hasan Kırmızıdam’ın oğlu Selçuk Kırmızıdam’a 4 arsasını ve iş yerinin yüzde 5 hissesini verdiği belirlendi. Selçuk Kırmızıdam’ın, parayı ödemek için zaman isteyen Adnan Ö.’ye telefonda, gülerek, “Borcun 1.3 milyon TL ama sen 1 milyon TL ver, ödeşelim” dediği öğrenildi.

CANLI YAYINDA İNTİHARA KALKIŞAN İŞ İNSANI DA ŞEBEKENİN AĞINA DÜŞMÜŞ

Bu arada, 26 Ocak 2018’de yaklaşık 35 milyon liralık borcu nedeniyle başına silah dayayıp, sosyal medyada yaptığı canlı yayında intihara kalkışan ve dönemin Valisi Mahmut Demirtaş’ın çabalarıyla ikna edilen iş insanı Muhammed Özyürek’in de şebekenin ağına düştüğü ortaya çıktı. Özyürek’in, 2017 yılı sonlarında paraya ihtiyacı olduğunu söylediği ve Metin Kırmızıdam’dan 400 bin TL para aldığı, buna karşılık da 536 bin liralık senet verdiği öğrenildi. Özyürek’in, borcunu ödeyememesi üzerine Kırmızıdam tarafından, “Seni ve çocuklarını öldürürüz” şeklinde tehdit edildiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Metin, kardeşi Hasan Kırmızıdam ile Teoman Küçüksöğüt, İbrahim Güp, Abdurrahim Dernik ve Abdülaziz Demirdirek, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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