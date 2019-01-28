Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Yıldızlar Federasyon Kupası’nda dereceye giren sporcular belli oldu.

TEF tarafından Kocaeli’nde 20-27 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Yıldızlar U17 Epe- Flöre- Kılıç ve Gençler Flöre gruplarından oluşan Federasyon Kupası’nda 331 spocu madalya mücadelesi verdi. Keyifli karşılaşmalara sahne olan senenin ilk Federasyon Kupası, başarılı sporcuların kupalarını almasıyla sona erdi.

Müsabakalar sonucunda; Yıldız bay Flöre dalında Neşet Seçer ve Yıldız Kızlar Flöre dalında yarışan Almıla Birçe Durukan birincilik kupasının sahibi oldu. Yıldız Kızlar Kılıç dalında yarışan Beliz Soyak ve Yıldız bay Kılıç Emirhan Çiftçi birinci olurken, Genç Kızlar Flöre dalında Alisa İsbir ve Genç baylar Flöre dalında Poyraz Tuncer ilk sırada yer aldı. Turnuvanın son iki gününde Yıldız Kızlar Epe dalında Aleyna Kılbaş ve Yıldız bay Epe dalında Ahmet Taha Uysal birincilik kupasının sahibi oldu.