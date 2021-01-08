Tedavisi tamamlanan 2 şahin ile 1 çakır kuşu doğaya salındı

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYON Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (AKÜREM) tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlanan iki bayağı şahin ile bir çakır kuşu, doğaya salındı.

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdür Vekili Abdülkadir Sevinç, tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan iki bayağı şahin ve bir çakır kuşunu doğaya saldı. Kuşlar hakkında bilgi veren Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, “Bugün 3 yırtıcı kuşu doğayla buluşturduk. 2 bayağı şahin, bir de çakır kuşu. 3’ü de atmacagillerden. Çakır kuşu atmacagillerin en büyüğü. Bayağı şahinler, biraz daha orta ebatta olan yırtıcı kuşlardan. Bu yırtıcı kuşlar doğada hızlı üreyen türlerin popülasyonunu dengelemede rol oynuyor. Özellikle güvercin gibi, saksağan gibi ya da tarla faresi, tavşan, sincap gibi ya da diğer ötücü kuşlar gibi birçok türün popülasyonunu dengelemede yırtıcı kuşlar önemli rol oynuyor. Dileriz yolları açık olur, nesilleri bol olur ve ekosisteme hizmete devam ederler” diye konuştu.

Bugün saldıkları kuşların farklı zamanlarda geldiğini aktaran Doç. Dr. Kandır, “Genelde enfeksiyon ya da besin yetersizliği gibi nedenlerle gelen yırtıcı kuşların tedavisi daha başarılı ve doğaya dönme şansları daha yüksek. Bunlar genel durumları bozukluktan dolayı merkezimize ulaştırılan hayvanlardı ve doğaya dönebildiler. Elektrikli tellere çarpma ya da ateşli silahla yaralanma sonucu gelen hayvanlar bu kadar şanslı olmuyor. Bu kuşlar şanslıydı, tedavileri tamamlandı ve doğaya dönebildiler” dedi.

‘DOĞAL DENGE VE EKOLOJİK SİSTEMDE BÜYÜK ÖNEMİ VAR’

Verdikleri destekten, katkıdan, tedavi sürecini sahiplenmelerinden dolayı üniversiteye teşekkür eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdür Vekili Abdülkadir Sevinç ise “Hocamın da ifade ettiği gibi doğada kabul ettiğimiz yırtıcı kuşların doğal denge ve ekolojik sistemde büyük önemi var. Ben, insan kaynaklı yaralanmalara vurgu yapmak istiyorum. Avcılarımız biraz daha hassasiyet göstersin, keza bu türlerin avı yasak. Özellikle kış döneminde bu türlere hassasiyet gösterip, bulunduğu ortamda bizlere süratle haber versinler. Çünkü tedaviye ne kadar erken başlarsak o kadar çabuk netice alabiliriz” diye konuştu.

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