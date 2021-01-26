Tedavisi için 21 milyon lira toplanan Hamza, meşaleler ve mehter eşliğinde uğurlandı

Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI/İZMİT (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde, Raif ve Şeyma çiftinin 21 aylık oğulları SMA hastası Hamza Abauljout’in ABD’de tedavi olması için gerekli 21 milyon lira, düzenlenen kampanyalarla toplandı. Tedavi olmak için yola çıkan Hamza bebek; ailesi, sevenleri ve destekçilerinden oluşan yaklaşık 150 kişilik grup tarafından mehterli ve meşaleli törenle uğurlandı.

Başiskele ilçesi Damlar Mahallesi’nde yaşayan Suudi Arabistan vatandaşı Rafi Abauljout ile Türk eşi Şeyma Abauljout’un 21 aylık oğulları Hamza Abauljout’a 3 aylıkken SMA Tip-1 tanısı kondu. Yatağa bağlı, karnından mideye uzanan hortumla beslenen ve boynunu da destek olmadan tutamayan Hamza’nın sağlığına kavuşabilmesi için düzenlenen kampanya sonuç verdi. Çeşitli etkinlikler ve sosyal medya üzerinden gelen bağışlarla ABD’de yapılacak olan tedavi için gerekli olan yaklaşık 21 milyon lirayı toplayan Abauljout ailesi, bugün öğle saatlerinde yola çıktı. Hamza bebek, ailesi, sevenleri ve destekçilerinden oluşan yaklaşık 150 kişilik grup tarafından mehterli ve meşaleli bir törenle uğurlandı.

“DİĞER EVLATLARIMIZ İÇİN DE BU SEVİNCİ YAŞAYALIM”

Oğlu Hamza’nın tedavi olacağı için son derece mutlu olduğunu belirten Şeyma Abauljout, “Öncelikle çok mutluyum, evladım kurtuldu ve 7 aylık mücadelemiz son buldu. Rabbim herkesten binlerce kez razı olsun. Tarifsiz bir duygu bizler için çok mutluyuz. Bundan sonra Hamza 3 ay hastanede tedavi görecek. Sadece bir dozluk bir iğne alacak damar yolundan ve bu bir saat sürecek. Onun dışında kontrolleriyle devam eden bir sürecimiz olacak. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ben herkese şunu söylemek istiyorum, diğer evlatlarımızın elini bırakmayın. İmkansız değil, imkansız olmadığını hep birlikte gördük, diğer evlatlarımız için de bu sevinci hep beraber yaşayalım” dedi.

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