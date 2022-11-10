TDT Genel Sekreteri: Birleşmiş ve güçlü Türk dünyasına doğru

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ÖZBEKİSTAN, (DHA) – TDT Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Özbekistan’ın Semerkant kentinde gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi (TDT) münasebetiyle makale kaleme aldı. Amreyev makalesinde “2018 yılında Türk işbirliği sürecine katılan ülke sayısı dörttü. Bugün bu sayı yedi ülkeye yükselmiştir. Öte yandan, 2009-2017 döneminde sadece beş Devlet Başkanları Zirvesi gerçekleşmişken, son dört yılda altı Zirve toplanmıştır” ifadelerini kullandı.

Türk devletlerinin son yıllarda artan işbirliğinin önemine ve ortaya çıkardığı olumlu sonuçlarına değinen Amreyev, “Günümüzde Türk devletleri, kendine özgü bir şekilde gelişen, ölçek ve kapsamı giderek artan Türk işbirliğini desteklemek için büyük adımlar atmaktadır. Örneğin 2018 yılında Türk işbirliği sürecine katılan ülke sayısı dörttü. Bugün bu sayı yedi ülkeye yükselmiştir. Öte yandan, 2009-2017 döneminde sadece beş Devlet Başkanları Zirvesi gerçekleşmişken, son dört yılda altı Zirve toplanmıştır” ifadelerini kullandı.

DIŞ POLİTİKADAKİ KAZANIMLAR

Amreyev sözlerine şöyle devam etti;

“TDT ülkeleri dış politikalarında bir uyum geliştirdi ve uluslararası konularda artan oranda grup olarak hareket etmektedir. Örneğin TDT, Azerbaycan halkıyla güçlü bir dayanışma sergileyip, Azerbaycan’ın Karabağ’daki topraklarını kurtarmasını ve bu topraklar üzerindeki egemenliğini yeniden tesis etmesini destekledi. TDT, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı isimli haklı askeri operasyonunu destekledi, ayrıca barışçıl, siyasi açıdan adil, güvenli ve müreffeh bir geleceği arzulayan Kıbrıs Türkleri ile dayanışma içinde oldu. Türk devletleri, Ocak ayı olayları sırasında Kazakistan halkı ve siyasi liderliği ile güçlü dayanışmalarını gösterdi. Son zamanlarda ise, Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki duruma barışçıl bir çözüm bulmaya çalışan Bişkek’i sıkı bir şekilde destekledi.”

2040 VİZYONU BELGESİ

“Özünde, 2040 Vizyonu TDT ülkelerinin ilişkilerini işbirliğinden kademeli bütünleşmeye doğru yönlendirmektedir. Böylece Türk devletlerinin, mal, hizmet, sermaye ve yüksek vasıflı işgücünün engelsiz bir şekilde akışını sağlamak, ayrıca karşılıklı bağımlılığın bariz ve kaçınılmaz olduğu ulaşım ve enerji gibi hayati sektörlerde işbirliklerini yoğunlaştırmak suretiyle, kendi ekonomik alanlarını inşa etmeleri beklenmektedir.”

“2040 Vizyonu’nun uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için TDT’nin gelecekteki çalışmaları beş yıllık stratejiler etrafında yürütülecektir. Bu bağlamda TDT ilk adım olarak, Türk Devletleri 2022-2026 Stratejisi’ni hazırlamıştır. Bu strateji dokümanının 11 Kasım 2022’de Semerkant’ta yapılacak Devlet Başkanları Zirvesi’nde onaylanması bekleniyor.”

‘TÜRK MEDENİYETİNİN YÜKSELİŞİ’

“Bu Zirve ile Özbekistan TDT’nin Dönem Başkanlığını üstlenecek ve 2023’ü “Türk Medeniyetinin Yükselişi” yılı olarak ilan edecek. 11 Türk işbirliğindeki bu önemli başarılar cesaret vericidir. Türk devletleri bütünleşme gündemlerini sürdürmeye devam etmeli ve 21. yüzyılın zorluklarına cevap vermeye hazırlanmalıdır. Bugün alacağımız siyasi kararlar ve gerçekleştireceğimiz eylemler, uzun yıllar Türk Dünyasının bütünleşme yolunda olup olmayacağını belirleyecektir. Türk ülkelerinin işbirliğinde kararlı olacaklarına ve daha güçlü, daha bütünleşmiş ve daha birleşmiş bir Türk Dünyası yaratacaklarına inancım tamdır.”

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