TCMB: Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 14,7 arttı

- Reklam -

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre, yüzde 14,7 artarak 139,5 milyar dolar oldu.

TCMB’den yapılan açıklamaya göre, eylül sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre yüzde 14,7 oranında artışla 139,5 milyar dolar oldu. Bu dönemde; bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 9,6 oranında artarak 56,3 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 16,1 oranında artarak 51,2 milyar dolara çıktı. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2021 yıl sonuna göre yüzde 10,1 oranında azalarak 9,9 milyar dolara düştü. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 14,8 oranında artarak 17,6 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 14 oranında artışla 17,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 16,7 oranında artışla 11 milyar doları seviyesinde gerçekleşti. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları da 2021 yıl sonuna göre yüzde 18,4 oranında artarak 46 milyar dolar oldu.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ BORCU ARTTI

- Reklam -

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 yıl sonuna göre yüzde 17,2 oranında artarak 26 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 11,2 oranında artarak 81,5 milyar dolara ulaştı. Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 13,7 oranında artarak 72,1 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 16,1 oranında artarak 67 milyar doları düzeyinde gerçekleşti. 2021 yıl sonunda 460 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2022 Eylül sonu itibarıyla 292 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 94 milyon dolar oldu.

BORÇ STOKUNUN DÖVİZ KOMPOZİSYONU

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 46,7’si dolar, yüzde 25,2’si euro, yüzde 8,8’i TL ve yüzde 19,3’ü diğer döviz cinslerinden oluştu. 2022 Eylül sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 185,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 15,5 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 20,1, Merkez Bankası’nın yüzde 17,3, özel sektörün ise yüzde 62,6 oranında paya sahip olduğu gözlendi.