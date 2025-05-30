Sayı :2024/13 Ort. Gid. Satış

ESAS NO : 2024/13 Satış

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

62197183850 T.C kimlik numaralı FATİH ANDAÇ , 11428082714 T.C kimlik numaralı GÜVEN ÖCAL, 10351120968 T.C kimlik numaralı RAİFE DELİ'ye kıymet takdiri bilirkişi raporunun tebligat yapılamaması nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Dava konusu Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Hacılar Mahallesi, 112311 ada 7 parsel, Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Hacılar Mahallesi, 111396 ada 2 parsel, Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Hacılar Mahallesi, 111396 ada 4 parsel sayılı taşınmazlarda ilgili olarak mahkememize açılan ortaklığın satış suretiyle giderilmesi davasında; dava konusu taşınmazın maliklerinden 2197183850 T.C kimlik numaralı Fatih Andaç , 11428082714 T.C kimlik numaralı Güven Öcal, 10351120968 T.C kimlik numaralı Raife Deli adına çıkartılan kıymet takdiri bilirkişi raporunun tebliğ edilemediği, Zabıta Marifetiyle yapılan araştırmadan da tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden bilirkişi raporu kıymet takdirinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

Davalılar 2197183850 T.C kimlik numaralı Fatih Andaç , 11428082714 T.C kimlik numaralı Güven Öcal, 10351120968 T.C kimlik numaralı Raife Deli'ye bilirkişi raporunun ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde kıymet takdirine itiraz davası açma hakları bulunduğu aksi takdirde bilirkişi raporunda belirtilen meblağ üzerinden satış yapılacağı,

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve 30 maddeleri uyarınca tebliğ olunur.