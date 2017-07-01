TCDD’nin lojman olarak kullandığı tarihi binadaki PVC doğrama kaldırıldı/ Ek fotoğraflar

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdür Doç. Dr. Cem Gençoğlu'nun (44) içinde bulunduğu…
Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)- BURSA'da polisin düzenlediği operasyonda, 74 farklı dolandırıcılık olayına karıştıkları iddiasıyla haklarında 96…
Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)- KORONAVİRÜS vaka oranlarının artış gösterdiği Edirne’nin Keşan ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu’nca…
Semih ŞAHİN- Mehmet İNAN/ BURSA (DHA)- BURSA'da İdris D., yarım saat içerisinde tanımadığı 3 kişiyi, sokakta,…
Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi Muhammed Emin Okudan, tedavi…
İlyas Kaan TAYTAK/BOLVADİN (Afyonkarahisar), (DHA)- TÜRKİYE'nin en önemli göllerinden olan ve birçok kuş türünü barındıran…