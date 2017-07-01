Kategoriler: Güncel Haberler

TCDD’nin lojman olarak kullandığı tarihi binadaki PVC doğrama kaldırıldı/ Ek fotoğraflar

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