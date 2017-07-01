TCDD lojman balkonunda geri adım ek fotoğraf

ABD, (DHA) – ABD’nin Virginia eyaletinde otizmli 19 yaşındaki Ryan Lowry'un iş başvurusu için işletme sahiplerine…
Norveç, (DHA)- Norveç’in Oslo Üniversitesi Hastanesi’nde Profesör ve Başhekim Pal Andre Holme, Oxford/AstraZeneca tarafından geliştirilen…
Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamındaki denetimde, daha önce 5 kez maskesiz yakalandığı…
Sebahattin AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde tartıştığı komşusu Barış Çalım'ı silahla vurarak öldüren Muharrem Ayaz, müebbet hapis…
TUTUKLANDILAR İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Karacan(44) ve İbrahim Tan(37) çıkarıldıkları mahkemece…
Nevra UÇKAÇ/ İZMİR (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde TCDD lojmanı olarak kullanılan, kentin ilk saat kulesinin…