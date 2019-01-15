Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası geçmişten günümüze TCDD’nin değişimini kapsamlı bir raporla ortaya koydu.

Sendikaya göre TCDD Personel sayısındaki azalma ile birlikte var olan unvanların birçoğunun kaldırılması uzmanlaşmayı ortadan kaldırdı. İş kazalarının artmasına neden oldu.

Demiryolları en güvenilir taşımacılık yöntemlerinin başında geliyor. Ancak son dönemlerde ülkemizde yaşanan tren kazaları güvenirlilik konusunun yeniden masaya yatırılmasına neden oldu. Yakın zamanda meydana gelen Çorlu ve Ankara tren kazaları. Bu kazaların personel hatası mı, yoksa ihmallerden mi kaynaklandığı sorularını akıllara getirdi.

Ülkemizde tarihi 1856 yılına dayanan demiryolları, cumhuriyetin ilanıyla birlikte önemini korudu. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında demiryolları aktif bir biçimde kullanıldı. 1950 yılına kadar ülkemizde en yaygın ulaşım aracı olan demiryolu, 1950’den sonra yerini yavaş yavaş karayollarına bırakmaya başladı.

O tarihten sonra bir kaç kez yeniden yapılandırma çalışması planlansa da maalesef gerekli gelişimi gösteremedi. Ulaşımın karayoluna dönüşmesinin tabi ki belirli nedenleri vardı. Bu nedenler genellikle dış etkenlerin etkisiyle gerçekleşti.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası’nın(BTS) hazırlamış olduğu kapsamlı rapordu. TCDD’nin kuruluşundan özelleştirildiği günümüze kadar ki süreçte neler olduğu detaylı bir biçimde anlatılmış.

Rapora göre:

YOLCU TAŞIMASINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Ülkemizde demiryollarının tarihçesi 1856 yılına dayanmaktadır. Bu tarihlerde yabancı şirketler eliyle verilen tren işletmeciliği Cumhuriyetle birlikte millileştirilerek yurdun dört bir yanına demiryolunu götürme seferberliği ile büyük bir atılım içine girilmiştir.

1950’li yıllara gelindiğinde ABD ile girilen ekonomik ve siyasi ilişkiler kapsamında ülkemiz karayolu ağırlıklı bir ulaşım politikası izlemeye yönelmiştir. Amerika Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Hilts’in ülkemize bir heyetle gelerek hazırladığı raporla birlikte bu tarihten itibaren ülkemizin ulaşım politikasında ciddi bir değişikliğe gidilmiştir. Bu tarihi bir milat olarak ele alırsak; o günden bu güne kadar karayolu sisteminin tek taraflı olarak beslendiğini, diğer ulaşım sistemlerinin gözardı edildiğini görüyoruz.

Yolcu- kilometre bazında oranlayacak olursak; 1950 yılında yolcuların yüzde 50,3’ü karayolu, yüzde 42,2’si demiryoluyla taşınırken bu oran 2015 yılında: karayolu yüzde 89,2, demiryolu yüzde 1,1 şeklinde olmuştur.

1980’DEN SONRA NE OLDU?

1980’li yıllardan günümüze kadar geçen süreç ise tüm dünyada neoliberal politikalarının hayata geçirildiği bir dönem olmuştur. Bu dönemde başta İngiltere olmak üzere kapitalist-liberal ekonominin hüküm sürdüğü ülkelerde yeniden yapılanma adı altında kamunun tasfiyesi ve özelleştirmelerle tüm ekonomik ilişkiler ters yüz edilmiş. Sermayenin özgür dolaşımı adına tüm dünyanın küçük bir köy haline getirilmesi amaçlanmış ve bu kapsamda Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (DB) eliyle pek çok ülkede bir dönüşüm yaşanmıştır.



Ülkemizde de 1983 seçimlerinde iş başına gelen Anavatan Partisi (ANAP) iktidarı dünyada yaşanan gelişmeler paralelinde liberal ekonominin gerektirdiği tüm değişim ve düzenlemeleri hızla hayata geçirirken ulaşımı da kara yollarına ağırlık veren bir biçimde hayata geçirmiştir.

Bugüne kadar kamu eliyle yürütülmekte olan hizmetlerden kamunun elini çekmesi. Bu hizmetlerin serbest piyasa kurallarına göre yürütülmesi amacı ana tema olmuştur.

Dünya çapında demir yollarının “yeniden yapılanma” çalışmaları bir canlandırma çabası olarak gündeme gelmiş, bu çaba taşımacılıkta demir yollarını daha cazip hale getirme amacı taşımış gibi gösterilmişse de asıl amaç, demir yollarının parçalanıp özelleştirilerek tasfiye edilmesine ve sermayenin bu alana girmesi olmuştur.

Ticaretin serbestleştirilmesi ve küreselleşme çerçevesinde atılan ilk önemli adım; 1995-1996 tarihleri arasında Dünya Bankası fonlarından sağlanan hibe ile Booz-Allen & Hamilton firmasınca yürütülen çalışmalardır.

2000’li yıllarla birlikte yeniden yapılanma süreci hızlandırılmış ve değişik finans kuruluşlarının ve değişik ülkelerin anlayışlarının yansıtıldığı çalışmalar raporlaştırılmıştır. Bu raporlar incelendiğinde temelde; bir bütün halinde serbestleşmenin önündeki engellerin kaldırılması olarak özetlenebilecek genel mantığın yer aldığı burada da görülmüştür.

Çalışmaların dikkat çeken ortak noktası yapılan harcamaların önemli ölçüde hibe olarak karşılanmış olmasıdır. Yani; finansman sağlayan kuruluşlar, en küçük bir yatırımı bile faizsiz desteklemezken konu yeniden yapılanma olduğunda fonlarını ücretsiz kullandırmaktan kaçınılmamıştır.

TCDD Yeniden Yapılandırılma Sürecinde Hayata Geçirilen Uygulamalar

TCDD’nin yeniden yapılandırılması adı altında yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan bu raporlarla TCDD’nin kar amaçlı ticari bir kuruma dönüştürülmesi, dolayısıyla kamu hizmeti veren bir kurum olmaktan çıkarılması amaçlanırken, TCDD’nin hem dikey olarak alt yapı ve işletmeciliğinin birbirinden ayrılması hem de yatay olarak faaliyet alanlarının bölünmesi ve asli olmayan faaliyetlerin bitirilmesi istenmiştir.

Yine raporlar doğrultusunda; personel sayısının azaltılması, istasyon, atölye ve fabrikaların kapatılması, elektrikli işletmeden vaz geçilip dizel işletmeciliğine geçilmesi, prestij (saygınlık) yolcu trenleri dışında tren işletilmemesi, kamusal işletmecilikten vazgeçilerek demiryolu taşımacılığının özelleştirilmesi tavsiye edilmiştir.

Booz Allen &Hamilton Ltd. şirketi ayrıca bir Demiryolu Yasası taslağı hazırlayarak yasalaştırılmasını istemiştir.

TCDD’nin yeniden yapılandırılması çalışmalarının başlamasından TCDD’nin altyapı ve üst yapı olarak ikiye bölünmesine kadar geçen süre içerisinde;

TCDD Meslek Lisesi, basım ve dikim-evleri, çamaşırhaneler, kurum eczaneleri kapatılmıştır.

TCDD Hastaneleri önce SSK’ya, sonra Sağlık Bakanlığına devredilmiştir.

Haydarpaşa Limanı dışındaki bütün limanlar özelleştirme kapsamına alınmış, bu çerçevede Mersin ve Samsun limanlarının özel şirketlere devri tamamlanmıştır.

Haydarpaşa Limanı ve Garı kentin kültürel dokusuna, kent siluetine ve kentsel mirasa ihanet edercesine rant merkezlerine dönüştürülmeye çalışılmaktadır.

Eleman yetersizliği nedeniyle birçok istasyon ya kapatılmış ya da günün belirli saatlerinde hizmet verebilir hale gelmiştir.

Birçok Atölye kapatılmıştır.

Kurumdaki belirsizlik, çalışma koşullarındaki güçlük ve kuruma yeni personel alınmaması nedeniyle kurumda çalışan personel sayısı hızlı bir şekilde eritilmiştir.

Kamusal nitelik taşıyan pek çok hizmet taşeron eliyle gördürülmeye başlanmış, taşeron çalışan sayısı 5000’i bulmuş, taşeronlaşma hızla yaygınlaşmıştır.

500 tondan aşağı yükler taşımaya kabul edilmemektedir.

Verimsiz oldukları gerekçesiyle onlarca yolcu trenin seferlerine son verilmiş, karayolu ulaşımı zorlukla yürütülen bazı yerleşim yerlerindeki yurttaşların demiryolu ulaşımından yararlanması engellenmiştir.

Gelecek dönemdeki ihtiyaçlar düşünülmeden; demiryolu taşınmazlarının bir kısmı belediyelere devredilmiş, birçoğu da satılmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilmiştir.

Bu kararlar hayata geçirilirken; TCDD ana hatlarının %20’lik kesiminde hiçbir yolcu treni çalıştırılmazken, tren tehirleri artmış, bu arada personel teşvik adı altında emekliliğe ya da işten ayrılmaya zorlanmıştır.

Bu sonuçlar göstermiştir ki yeniden yapılanma adı altında yürütülen çalışmalar; ülkemiz demiryolu işletmeciliğini olumlu bir noktaya taşımanın aksine kurumun altınının boşalmasına, kurumun kötü yönetilmesine, seyrüsefer emniyetinin tehlikeye düşmesine, başıboşluğa, kayırmacılığa, iş güvenliğini ve güvencesini azaltmaya ve bir yandan da demiryolcu kültürünü yok etmeye yönelik bir işlev üstlenmiştir.

Yeniden yapılandırma diye ifade edilen bu çalışmalarda “yeni” olan tek şey kamu hizmetinin piyasa hizmeti haline dönüştürülmesi olmuştur.

Bize göre yeniden yapılandırma, ülkemizdeki kaynakların seferber edilerek demiryolu teknolojisinin yenilenmesi, yıllarca ihmal edilen demiryollarına yatırım yapılarak dünyanın en güvenli ulaşım sistemi olan demiryolu taşımacılığının ucuz, güvenli ve çağdaş koşullarda yapılmasının sağlanmasıdır.

BTS’nin bu verilere dayanarak önerileri ise şu şekilde:

Ulaştırma, bir kamu hizmeti olarak ele alınmalıdır.

Ulaştırma sektörünün alt sektörlerini oluşturan demiryolu, denizyolu, karayolu ve havayolu sistemleri bir bütün olarak ele alınmalı, yatırımlar birbirini tamamlar nitelikte olmalıdır.

Deniz ve su yolları potansiyelinden yararlanılmalı, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde deniz taşımacılığı teşvik edilerek yeni hatlar açılmalıdır.

Özellikle yük taşımacılığının demiryolu ve denizyoluna kaydırılması için yeni düzenlemeler yapılmalıdır.

Büyükşehir ve sanayi merkezlerimiz, çağdaş standartlara uygun demiryolları ile birbirlerine ve limanlara bağlanmalıdır.

Kent içi ve kentler arası ulaşımlarda toplu taşımacılık birincil öncelik taşımalı ve özendirilmelidir.

Kentlerin kaderini etkileyecek büyük projelerde sendikalar, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin görüşleri alınmalıdır.

Başta metro, hafif raylı sistemler olmak üzere kent içi ulaşım projeleri geliştirilmelidir.

Hizmet dışı bırakılmış bakım ve tamir atölyelerine işlevlik kazandırılmalıdır.

Bugün TCDD bünyesinde ciddi boyuta ulaşan personel açığı ve yaygınlaşan unvan dışı çalıştırmalar acil olarak yeni personel istihdam edilerek giderilmelidir.

Demiryolu sanayisine/yan sanayisine (ray, tekerlek, vb) yatırım yapılmalıdır.

AKP’NİN DEMİRYOLU POLİTİKALARI

TCDD’de yeniden yapılandırma adı altında uygulamalar hayata geçirilirken 2003 yılına gelindiğinde AKP ile bu süreç kaldığı yerden devam ettirilmiştir.

Kamuya ait kurumlar siyasi iktidarların çeşitli müdahalelerine neden olmakla birlikte AKP’nin iktidara geldiği dönemde bu müdahaleler çok ciddi boyutlara ulaşmıştır.

Bu dönemde yönetimlere demiryolları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmayan kişilerin atanması sonucu pek çok olumsuzluk yaşanırken bir yandan da demiryolu kültürünü zedeleyen bir süreç yaşanmaya başlanmıştır.

Bu süreç aynı zamanda büyük tren kazalarının meydana geldiği bir süreç olmuş, yaşanan kazalar demiryollarının güvenilirliğini zedelerken, yurttaşların demiryollarına olan güvenini sarsmıştır.

AKP İLE GÜVENLİ İŞLETMECİLİK VASFINI YİTİRDİ

Marşandiz

Raporda AK Parti ile ilgili kısımda yaşanan kazalardan dolayı TCDD’ye duyulan güvenin azaldığından bahsediliyor.

Rapor şu şekilde devam ediyor:

Ulaştırma modları arasında en güvenli işletmecilik olarak bilinen demiryolu yolcu taşımacılığı TCDD hatlarında AKP iktidarı döneminde meydana gelen tren faciaları (Pamukova, Tavşancıl, Kütahya, Çorlu, Ankara) ile güvenli işletmecilik vasfını yitirmiştir.

2003 yılında Ankara-İstanbul arası demiryolları iktidarda bulunan AKP’nin şov girişimlerine sahne olmuş, prestij oluşturmak için “Hızlandırılmış Tren” kavramı ortaya atılmıştır.

Sendikamızın ve birçok bilim insanının uyarılarına rağmen hiçbir teknolojik alt ve üst yapı yatırımı yapılmadan hızlandırılmış trenin 22 Temmuz 2004 tarihinde Pamukova’da raydan çıkması sonucu yaşanan faciada 2’si demiryolcu olmak üzere toplam 41 yurttaşımız hayatını kaybetmiştir.

22 Temmuz’da yaşanan bu kazadan önce 15 Mart 2014 tarihinde Sendikamız tarafından yapılan HIZLI TREN Mİ ? FACİAYA DAVET Mİ? ÖNCE GÜVENLİK! Başlıklı basın açıklamasında;

“TCDD yöneticileri Ankara İstanbul arasında mevcut hatları değiştirmeden trenlerin süratlerini 140 km/saat ‘e çıkaracaklarını ifade ediyorlar. Şu anda bu hatta azami sürat ise 120 km/saat’ tir ve bu sürat 567kmlik hatta ancak 70-80 kmlik bölümde yapılabilir sürattir.

Hükümet ve onun atadığı yöneticiler İstanbul belediyesindeki alışkanlıklarıyla olsa gerek, demiryolları ile karayolu taşımacılığını farkını fark edemiyorlar. Ancak bilinmelidir ki demiryolu taşımacılığı doğası gereği güvenliği öne çıkaran ve güvenlikle birlikte sürati yaratan bir taşımacılık sistemidir.

Şu anda bulunan hatta trenlere göre ortalama yolculuk saati 7 – 10 saat arasındadır.

Bu ortalama saatleri alt yapıyı yenilemeden şimdilik 5 saate indirmek sadece kağıt üzerinde olabilecek bir şeydir. Alt yapı teknolojik olarak yenilenmeden şu andaki hatta böylesi bir sürat arttırışı facialara davetiye çıkarmaktır.” Denilmiştir.

Sendikamızın, ilgili Odaların ve bilim insanlarının tüm uyarılarına rağmen bilimsellikten uzak adımlar atan siyasiler ve bürokratlar bu uyarılarımızı dikkate almaması bu kazanın yaşanmasında asıl unsur olmuştur.

Hızlandırılmış tren kazasından 20 gün sonra ise 12 Ağustos’ta Ankara’dan İstanbul’a gitmekte olan Başkent Ekspresi’nin İstanbul’dan Adapazarı’na gitmekte olan Adapazarı Ekspresiyle Kütahya’nın Tavşancıl İlçesinde kafa kafaya çarpışması sonucu 6 yurttaşımız yaşamını yitirirken 85 yurttaşımız da yaralanmıştır.

Pamukova’daki tren kazasının etkileri kamuoyunun belleğinde henüz çok taze iken ülkemiz yeni bir tren kazası ile tekrar sarsılmış. Ancak buna rağmen bu olayda da Pamukova’da meydana gelen kazada olduğu gibi tek suçlu makinistler ilan edilmiş. Güvenli bir tren işletmeciliğinin sağlanabilmesi için gece-gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışan demiryolu personeli günah keçisi ilan edilmiştir.

Daha sonra 2004 yılında İspanya hükumetinden alınan bir fonla Ankara-İstanbul arası yolun rehabilitasyonu projesi giderek YHT hattına dönüştürülmüş, bu durum daha önce önemli miktarda para harcanan ve şu anki yoldan 160 km daha kısa olan Bolu geçişli yolun da tamamen atıl kalmasına neden olmuştur.



TCDD İKİYE AYRILDI

TCDD

Demiryollarımızın Yeniden Yapılanması amacıyla hazırlanan raporlarının tavsiyeleri zaman içinde bir bir uygulanırken. 2013 yılı 1 Mayıs tarihinde 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi yasası çıkarılmış ve TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ve TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. adıyla ikiye ayrılmıştır.

Tüm itirazlarımıza ve karşı çıkışlarımıza rağmen çıkan bu yasa ile demiryolları, sermayenin insafına ve kar güdüsüne terk edilmiştir.

Bu süreçte gerek sendikamız gerekse de demiryollarında örgütlü bulunan kimi Sendika ve Derneklerle birlikte pek çok eylem etkinlik yapılarak. Raporlar hazırlanarak yasanın çıkmaması yönünde çaba gösterilmiştir.

Raporlarımızda; TCDD tarafından tek elden yapılmakta olan demiryolu işletmeciliği bu düzenlemeden sonra birçok demiryolu altyapı işleticisi ve demiryolu tren işleticisi ile bu işleticilerin yaptığı işlerin hizmet alımı yöntemiyle alt işverenlere yani taşeronlara verilmesi suretiyle birbirinden kopuk işleticiler ve şirketler tarafından yerine getirileceği, bu işleyişin beraberinde demiryollarımızda kaosa neden olacağı, bunun da demiryolu trafik emniyetinin tehlikeye atılması ve kazaların artması anlamına geleceği belirtilmiştir.

Kuruma kalifiye personel yetiştiren TCDD Meslek Lisesi kapatılması sonucu kuruma kalifiye personel alınmasının önü kapatılmış oldu.

Sınavlarla TCDD’ye işe alınan personelden eğitim görenlerin sayısı, eğitim sayısı ve eğitim saatinde yaşanan düşüşler istatistiklere yansıdı.



TCDD PERSONEL İSTATİSTİKLERİNDE CİDDİ DÜŞÜŞ

Yine aynı raporda 2013 yılından 2017 yılına kadar geçen sürede personel sayısında ve eğitim gören personel sayısında ciddi düşüşler gözlemleniyor.

Rapora göre 2013 yılında bin 500 memur, 16 bin 917 sözleşmeli personel, bin 3 daimi işçi, 3 bin 989 geçici işçi, yer alıyor. Bu rakamlar 2017 yılında: 710 memur, 9 bin 291 sözleşmeli personel, 3 bin 545 daimi işçi, 5 bin 517 geçici işçi şeklinde değişiklik gösteriyor.



Raporda ayrıca şu ifadeler yer alıyor:

Çorlu

Meslek hastalıkları konusunda kurumumuzda ve bu hastalıkların tanı ve tedavisinde uzmanlaşmış kurum hastaneleri devredilmiştir.

Özellikle de AKP iktidarı döneminde çok yoğun bir şekilde en üst kademesinden alt kademesine kadar siyasi müdahaleye uğramıştır.

Uzmanlık, liyakat ve bilgi isteyen atama kriterleri tamamen terk edilirken, mevcut atamalarda, yönetmeliğe takılma halinde ise vekalet görevlendirme ile aşılmıştır. Bu durum o kadar ileri boyutlara ulaşmıştır ki; vekaleten görevlendirilenlerin sayısı asaleten görevi yürütenlerden fazla olmuştur.

Vekalet kurumu, istisnai bir usul olduğundan, kısa bir dönem için kullanılması gerekmektedir. Bir göreve vekalet edecek olan kamu görevlisinin de asilde aranan şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Ancak; TCDD Yönetimi, her unvan için öngörülen koşulları dikkate almadan, gerek tahsil, gerekse de hizmet suresi vb. koşulları taşımadıkları halde vekalet görevlendirme yapmış ve yapmaya da devam etmektedir. TCDD Yönetimi, kendisine yakın gördüğü personeli vekâlet olarak görevlendirmek suretiyle personel arasında ayrımcılık yapmış. Kamu Yönetiminin temel ilkeleri olan Kariyer ve Liyakat ilkeleri bir tarafa bırakılmak suretiyle ehil olmayan kişilerle kurum yönetilmektedir.

Bu yönetim tarzı aynı zamanda kurum içersindeki olması gereken hiyerarşiyi de bozmuştur.

Birçok unvan devre dışı bıraktırılırken ve esnek çalışma dayatılmıştır. Önce Yol Bekçisi, akabinde Tren Şefi, unvanları kaldırılmış Makasçı, Manevracı ve Gardfren unvanı da tek bir unvanda birleştirilmiştir.

TCDD’nin personel istihdamı ülkemizdeki siyasi iktidarların ulaşım tercihleri ve Uluslararası sermayenin tavsiye görünümlü dayatmaları ile paralellik göstermektedir. 1980’lı yıllardan itibaren teknolojik yatırım yapılmamasına rağmen personel sayısı sürekli olarak azalmıştır.

TCDD’nin 1976 yılında ki memur ve işçi olmak üzere toplam personel sayısı 69 bin 554 iken 2017 yılına geldiğimizde bu rakamın 13 bin 953’lere gerilediği görüyoruz.

Sendika bu rakamlarla ilgili olarak ise raporda verdiği ifadelerde:

Personel sayısındaki azalma ile birlikte var olan unvanların birçoğunun kaldırılması ve bu görevlerin tek unvanda birleştirilmesi esnek çalışmayı dayatmasının yanında uzmanlaşmayı ortadan kaldırmış ve iş kazalarının artmasına neden olmuştur.