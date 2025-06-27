(Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası)

2024/454 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/454 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili, Çankaya ilçesi, İlkadım mahallesi, Seçkin Sokak, 9 kapı numaralı, Sevilay apartmanın bulunduğu yere rastlayan 1 nolu taşınmaz ve eklentisi 1 nolu kömürlük tapu kaydında İlkadım mahallesi, 7460 ada, 6 parselde kayıtlı, 604,00 m² yüzölçümlü, 62/604 arsa paylı, zemin kat 1 nolu meskenin bulunduğu bina; kat irtifakına sahip olduğu, ayrık nizam, bodrum + zemin + 2 normal katlı olduğu, fiili durumda meskenin; salon, üç oda, antre, mutfak, banyo ve wc'den oluştuğu, bir odanın salona açıldığı, wc'nin fiili durumda kiler olarak kullanıldığı, pencereler PVC ve çift camlı olup pencerelerin demir korkuluklu olduğu, ısınmanın doğalgazlı ve kombili olduğu, meskenin faydalı net kullanım alanı 69,00 m² olarak ölçüldüğü bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi :İlkadım Mahallesi Seçkin Sokak Sevilay Apartmanı No:9/1 Çankaya /Ankara

Yüzölçümü : 604,00 m2

Arsa Payı : 62/604

İmar Durumu : Çankaya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/01/2025 tarih 1245414 sayılı cevabi yazılarında 7460 ada 6 parselin tek tek bağımsız bölümlere ait imar durumunun olmadığı, taşınmazın 57350 nolu kesin parselasyon planı ile oluşturulduğu, bölge kat nizamı planında ayrık nizam 3 katlı konut alanında kaldığı, ön bahçe mesafesinin 5.00m olduğunun tespit edildiği, yapı ruhsat tarihinin 09/11/1987 tarihi olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 2.950.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2025 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2025 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 10:02

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili, Çankaya ilçesi, İlkadım mahallesi, Seçkin Sokak, 9 kapı numaralı, Sevilay apartmanın bulunduğu yere rastlayan 3 nolu taşınmaz ve eklentisi 3 nolu kömürlük tapu kaydında İlkadım mahallesi, 7460 ada, 6 parselde kayıtlı, 604,00 m² yüzölçümlü, 62/604 arsa paylı, zemin kat, 3 nolu meskenin bulunduğu bina; kat irtifakına sahip olduğu, ayrık nizam, bodrum + zemin + 2 normal katlı olduğu, fiili durumda meskenin;salon, iki oda, antre, mutfak ve banyodan oluştuğu, iki odasının salona açıldığı, pencereler ahşap olup demir korkuluklu olduğu, ısınmanın doğalgazlı ve kombili olduğu, net kullanım alanının 55,00 m² olarak ölçüldüğü bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : İlkadım Mahallesi Seçkin Sokak Sevilay Apartmanı No:9/3 Çankaya /Ankara

Yüzölçümü : 604,00 m2

Arsa Payı : 62/604

İmar Durumu : Çankaya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/01/2025 tarih 1245414 sayılı cevabi yazılarında 7460 ada 6 parselin tek tek bağımsız bölümlere ait imar durumunun olmadığı, taşınmazın 57350 nolu kesin parselasyon planı ile oluşturulduğu, bölge kat nizamı planında ayrık nizam 3 katlı konut alanında kaldığı, ön bahçe mesafesinin 5.00m olduğunun tespit edildiği, yapı ruhsat tarihinin 09/11/1987 tarihi olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 2.100.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 11:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2025 - 11:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2025 - 11:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 11:03

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.