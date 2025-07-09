2025/4261 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4261 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.155.000,00
|1
|Taşıt
|06EIE764 Plakalı , 2024 Model , FIAT Marka , DOBLA COMBI PREMIO PLUS 1.5 BLUEHDI AT Tipli , YH011903936 şasi nolu
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2025 - 13:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2025 - 13:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/09/2025 - 13:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2025 - 13:50
(İİK m.114/4)
#ilangovtr Basın No ILN02255207