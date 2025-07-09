2025/4261 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4261 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.155.000,00 1 Taşıt 06EIE764 Plakalı , 2024 Model , FIAT Marka , DOBLA COMBI PREMIO PLUS 1.5 BLUEHDI AT Tipli , YH011903936 şasi nolu

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2025 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2025 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/09/2025 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2025 - 13:50

(İİK m.114/4)