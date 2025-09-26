Sayı :2025/294 Esas

Davacı , TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , ALİ ÖZCAN, ALPASLAN GÖKTAŞ, AYFER KARATAŞ, AYNUR ÖZGÜN, AYŞE AKPINAR, EMİNE GÖKKOYUN, FATİH GÖKTAŞ, GÜLAY YILDIRIM, HALİL ÖZCAN, HANIM TOP, MAHİR GÖKTAŞ, MÜRDES ÖZGÜN, NEBATİ ÖZCAN, OSMAN GÖKTAŞ, SADE GÖKTAŞ GÖYNÜK, SEMA ÖZCAN, SERVET ÖZCAN, YETER YAYLA arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle; 12814150260 T.C kimlik numaralı HALİL ÖZCAN'a tebligat yapılamaması nedeniyle ilan yapılması talep edilmiştir.Dava konusu Ankara İli Gölbaşı İlçesi Emirler Mahallesi 123925 Ada 14 Parsel, Ankara İli Gölbaşı İlçesi Emirler Mahallesi 123932 Ada 8 Parsel, Ankara İli Gölbaşı İlçesi Emirler Mahallesi 124040 Ada 16 Parselde kayıtlı taşınmazların ilgili olarak mahkememize açılan ortaklığın satış suretiyle giderilmesi davasında; dava konusu taşınmazın malik HALİL ÖZCAN'ın adına çıkartılan davetiyenin tebliğ edilemediği, Zabıta Marifetiyle yapılan araştırmadan da tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma günün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

Davalı HALİL ÖZCAN'a duruşmanın atılı bulunduğu 08/12/2025 günü saat09:40'e mahkememizde hazır bulunması veya kendisine bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluklarında yargılamaya devam olunarak karar verileceği,

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve 30 maddeleri uyarınca tebliğ olunur.