2024/261 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/261 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İli, Keçiören İlçesi, Şevkat Mahallesi 5552 ada, 28 parsele kain 770,27m2 yüzölçümlü, 90/1944 arsa paylı,3. Kat 17 nolu mesken bulunduğu ana binanın yakışık 30 yıllık olduğu,fiili olarak 3 oda, salon, antre, mutfak, banyo, wc ve 2 balkondan müteşekkil,kombi cihazlı doğalgaz kat kaloriferli olduğu, mutfak balkonunun kapatılmış olduğu, net kullanım alanının 82,00m2, balkon alanlarının 10m2 olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, İ.İ.K'.nun 121. Maddesine göre ortaklığın giderilmesi yoluyla açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Şevkat Mah. Kızlarpınarı Cad. No:4/17 Pınar Apt. Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 770,27 m2 Arsa Payı : 90/1944 İmar Durumu:Var.

Kıymeti : 2.200.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 13:41 Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2025 - 13:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 13:41 Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 13:41

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.