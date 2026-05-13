(Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası)

2025/916 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/916 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İli, Çankaya İlçesi, Emek Mahallesi, 3. Sokak, 10 kapı numaralı, Uğurata Apartmanında yer alan 1 nolu mesken ve eklentisi 1 depo ile satışına karar verilen taşınmaz tapu kaydında; Emek Mahallesi, 5620 ada, 3 parsel, 520,00 m² yüz ölçümlü, 8/136 arsa paylı, bodrum kat, 1 nolu mesken vasıflı taşınmazın bulunduğu bina; betonarme karkas ayrık nizam yapı tarzında, bodrum+zemin+3 normal kat olarak inşa edildiği, fiili durumda meskenin; hol, 2 oda, salon, mutfak ve banyo hacimlerinden oluştuğu, odalardan birinde bahçeye çıkış kapısı bulunduğu, ısıtma için doğal gazlı kombi ve kat kaloriferi bulunduğu, net kullanım alanının 55,60 m² olarak ölçüldüğü bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Emek Mahallesi, 3. Sokak, Uğurata Apartmanı 10/1 Çankaya/ANKARA

Yüz ölçümü : 520,00 m²

Arsa Payı : 8/136

İmar Durumu : Çankaya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 11/12/2025 tarih ve 1530960 sayılı cevap yazısında; 5620 ada, 3 parselde tek tek bağımsız bölümlere aitimar durumlarının olmadığını, bağımsız bölümün yer aldığı taşınmazın 25320 nolu kesin parselasyon planı ile oluşturulduğu, bölge kat nizamı planında ayrık nizam 4 katlı konut alanında kaldığı, ön bahçe mesafesinin 7.00m olduğu ve Çankaya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 06/01/2026 tarih ve 1554919 sayılı cevap yazısında yapı ruhsat tarihinin 1978 olduğunu bildirmiştir.

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir;

• 09/07/2007 TARİH VE 2007/124841 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI GEREĞİNCE YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN TAŞINMAZ VE SINIRLI AYNİ HAK EDİNİMLERİ YASAKLANMIŞTIR. (10/09/2007 TARİH 2973 SAYI)

• ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İÇERİSİNDEDİR. ANKARA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ (16/04/2026 TARİH 39109 YEVMİYE)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 10:36

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:36

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:36

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.