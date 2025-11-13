(Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası)

2025/64 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/64 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili, Çankaya ilçesi, İncesu Mahallesi, Altay Sokak, 28 kapı numaralı, Yıldız Apartmanının bulunduğu yere rastlayan 3 numaralı taşınmaz tapu kaydında; İncesu Mahallesi, 8150 ada 4 parselde kayıtlı, 364,00 m² yüzölçümlü, 2/18 arsa paylı, 1. kat, 3 nolu mesken ve eklentisi 3 nolu kömürlüğün bulunduğu bina; ayrık nizam, yarı yığma yapı tarzında bodrum, zemin ve 2 normal kattan oluştuğu, 50-60 yıllık eski bir yapı olup çok bakımsız durumda olduğu, fiili durumda mesken; 3 oda, 1 salon, antre, mutfak, banyo, wc ve 3 balkon hacimlerinden oluştuğu, salon, salon-slomanje tarzında olup, ortasında bölmeli olduğu, 2 odanın salona açıldığı, bir oda, salon ve mutfağın balkonla irtibatlı olduğu, ısınma sisteminin doğalgaz sobalı olduğu, iç yapı durumu oldukça bakımsız ve ciddi tamire tadilata muhtaç durumda olduğu, meskenin netkullanım alanı 77,00 m², ayrıca 8.5 m² 3 balkon kullanım alanının mevcut olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : İncesu Mahallesi, Altay Sokak, Yıldız Apartmanı No:28/3 Çankaya / Ankara

Yüzölçümü : 364,00 m2

Arsa Payı : 2/18

İmar Durumu : Çankaya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07/10/2025 tarih ve1462523 sayılı cevabi yazılarında; 8150 ada, 4 sayılı parselin tek tek bağımsız bölümlere ait imar durumunun olmadığı, 18700 nolu kesin parselasyon planı ile oluşturulduğu, bölge kat nizamı planında ayrık nizam 4 katlı konut alanında kaldığı, ön bahçe mesafesinin 2.00m olduğu, yapı ruhsat tarihinin 22/06/1964 olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 2.100.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 14:00

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 14:00

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 14:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.