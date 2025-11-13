(Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası)

2025/201 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/201 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İli, Keçiören İlçesi, Emrah Mahallesi, 5014 ada, 4 parsele kain, 1.075,00m2 yüzölçümlü, 14/210 arsa paylı, zemin kat5 nolu mesken antre-koridor, salon, 2 oda, mutfak, banyo, wc, 1 balkondan oluştuğu, ısınmanın doğalgaz kat kaloriferli ve kombi ile sağlandığı,net kullanım alanının 81,00m2, balkon alanının 6,00m2olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, eklentisi 5 nolu kömürlük ile birlikte ortaklığın giderilmesi yoluyla açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Emrah Mah. Yamaç Sok. No:9/5 Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 1.075,00 m2 Arsa Payı : 14/210İmar Durumu: Var. Kıymeti : 2.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 13:33 Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 13:33 Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 13:33

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.