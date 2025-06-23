(Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası)

2025/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İli Keçiören İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 4077 ada, 26 parsele kain, 1.589,00m2 yüzölçümlü, 15/330 arsa paylı,1. Kat, 11 nolu mesken, 5.00m2 balkon alanları hariç kullanım alanının 63,00m2 olduğu, bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, taşınmaz eklentisi 11 nolu kömürlük ile birlikte ortaklığın giderilmesi yoluyla açık artırma suretiyle satışa çıkartılacaktır.

Adresi : Pınarbaşı Mah. Ayrık Sok. No.49/11 Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 1.589,00 m2Arsa Payı : 15/330İmar Durumu: Var.

Kıymeti : 2.500.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2025 - 13:36 Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2025 - 13:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 13:36 Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2025 - 13:36

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.