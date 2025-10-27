Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası

2025/722 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/722 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili, Mamak ilçesi, Mehtap Mahallesi, 147. Sokak, 5 numaralı Ceylan Apartmanında yer alan 1 nolu taşınmaz tapu kaydında; Kartaltepe Mahallesi, 37244 ada, 4 parselde kayıtlı, 646,00m² yüzölçümlü, 22/646 arsa paylı, 3. bodrum kat, 1 nolu meskenin bulunduğu bina; ayrık nizam betonarme karkas olarak 4 bodrum + zemin + 3 normal katlı inşa edildiği, 10-15 yıllık olduğu, otopark ihtiyacı bina ön bahçesindeki açık otopark ve sokak üzerinde karşılandığı, mesken projesine göre; antre, kiler, salon, mutfak, 1 oda ve duş+wc mahallerinden ibaret net 50,00m² alanlı olduğu, fiili durumda; salon+balkon, antre, 2 oda, mutfak, banyo, wc mahallerinden ibaret 59,00m² alanlı ölçüldüğü, fiili duruma göre daireye 9,00m² kadar sığınak alanından eklendiği, sağ yan cephede betonarme perde duvarda salon ve mutfağa pencere açıldığı, ısınma doğalgazlı kombili kat kalorifer ile sağlandığı fiili durumda net kullanım alanı 59,00m² olduğu dava konusu taşınmazın net kullanım alanı projesine göre 1+1 ve 50,00m² iken ortak alan sığınaktan yaklaşık 9,00m² eklenmekle 2 + 1 ve 59,00m² alanlı olduğu, değer fiili durumu üzerinden takdir edildiği, taşınmazın zamanaşımı olmaksızın şikayete konu olması halinde projeye uygun hale getirilmesinin istenebileceği, bu durumda da projesine uygun hale getirilme masrafına katlanılması gerekeceği bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Mehtap Mahallesi 147. Sokak Ceylan Apartmanı No:5/1 Mamak / ANKARA

Yüzölçümü : 646,00 m2

Arsa Payı : 22/646

İmar Durumu : Mamak Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 14/10/2025 tarih 1303427 sayılı cevabi yazıda 1/1000 ölçekli, imar durumu konut, inşaat tarzı ayrık, kat adedi bodrum hariç 4 kat, saçak seviyesi 12.50m yola mesafesi 7.00m inşaat derinliği 22.00m ruhsat tarihinin 19/08/2006 olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 1.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 13:44

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2025 - 13:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 13:44

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 13:44

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.