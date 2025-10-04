Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası

2025/182 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/182 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İli Keçiören İlçesi Esertepe Mahallesi 282. Sokak 6 kapı numaralı Menekşe Apartmanının bulunduğu yere rastlayan 3 nolu taşınmaz tapu kaydında Esertepe Mahallesi, 31830 Ada 8 parselde kayıtlı, 890,00 m² Yüzölçümlü, 38/890 arsa paylı Zemin Kat, 3 nolu mesken ve eklentisi 3 nolu kömürlük olan binanın; ayrık nizamlı olarak, betonarme karkas tarzda inşa edildiği, 2 bodrum, zemin ve 3 normal kattan oluştuğu, yaklaşık 21 yıllık bina olduğu, açık otoparkının bulunduğu, fiili durum itibariyle 3 oda, salon, antre, mutfak, banyo, wc ve bir balkondan oluştuğu, mutfak balkon ile irtibatlı olduğu, balkon PVC doğrama ile kapatıldığı, net alanı; 71,00 m², balkonun alanı 7,00 m² olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Esertepe Mahallesi 282. Sokak, Menekşe Apartmanı No:6/3 Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 890,00 m2

Arsa Payı : 38/890

İmar Durumu :Keçiören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11/09/2025 tarih ve1668927 sayılı cevabi yazılarında, söz konusu ada parselin onaylı imar planına göre "Konut Alanı" olarak planlandığı ve yapılaşma koşullarının "Ayrık nizam 4 kat TAKS/KAKS:0.40/1.60" olduğu, yapı ruhsat tarihinin 07/06/2003 olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 2.625.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 10:43

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 10:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 10:43

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 10:43

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.