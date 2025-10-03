Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası

2025/660 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/660 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili Altındağ İlçesi Aydınlıkevler Mahallesi Uzayan, Sokak, 155 Kapı numaralı Kartal Apartmanın bulunduğu yere rastlayan, 3. Kat 15 nolu mesken, tapu kaydında Aydınlıkevler Mahallesi, 24652 ada, 8 parselde (eski 4474 ada 8 parsel) kayıtlı, 567,00 m², yüzölçümlü, 6/118 arsapaylı, 3.kat15 nolu mesken ve eklentisi 15 nolu kömürlüğün bulunduğu bina, bodrum kat, zeminkat ve 3 normal kattan oluştuğu,fiili olarak mesken, antre, salon, 2 oda, mutfak, balkon, banyo, wc hacimlerinden oluştuğu, ısınma sisteminin doğalgazlı olup, kombi ile ısıtıldığı, binanın yaklaşık 56 yaşında olduğu, dairenin iç hacminin 54,00 m², net kullanım alanı olduğu, 9,50 m² büyüklüğünde balkonu olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma sureti ile satışa çıkartılmıştır.

Adresi :Aydınlıkevler Mahallesi Uzayan. Sokak, 155 Kapı Numaralı Kartal Apartmanın Bulunduğu Yere Rastlayan, 3. Kat 15 Nolu Mesken Altındağ / ANKARA

Yüzölçümü : 567,00 m2

Arsa Payı : 6/118

İmar Durumu : Altındağ Belediye Başkanlığının İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17/07/2025 tarih 335265 sayılı cevabı yazılarında, söz konusu ada parsele ait dosyasında yapılan incelemede 25/01/1969 tarih ve 43 sayılı yapı ruhsatına bağlı 04/10/1968 tarih onaylı mimari projesi bulunduğubildirilmiştir.

Kıymeti : 2.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 10:27

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 10:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 10:27

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 10:27

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.