2023/195135 ESAS

TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI Aşağıda cins, miktar, bulunduğu yer ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 627.200,00 1 Taşınır 1 Adet PALET RİNO MARKA VİVA ANTRASİT SERAMİK ( 60*120 EBAT ) _ 12 PALET 288 KUTU 122.148,00 1 Taşınır 1 Adet PALET CERAMİCA MARKA HÜRREM SULTAN ANTRASİT SERAMİK ( 45*45 EBAT ) ( 10 PALET 480 KUTU ) 170.560,00 1 Taşınır 1 Adet PALET DİAMONT BUNA FLAPP MARKA SERAMİK ( 60*120 EBAT ) ( 5 PALET 360 KUTU ) 384.000,00 1 Taşınır 1 Adet PALET WOOD BROWN MARKA ANTRASİT SERAMİK ( 15*60 EBAT ) ( 20PALET 800 KUTU )

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2025 - 10:50

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2025 - 10:50

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2025 - 10:50

Satış şartları: 1- Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı’nda verilecek tekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.