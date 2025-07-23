ESAS NO : 2020/73

KARAR NO :2025/458

Davacı Selçuk Çevik tarafından davalı Mübera Salim aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan yargılaması sırasında, 01/07/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile "Davanın KABULÜ ile, Konya İli, Kulu İlçesi, Altılar Köyü/mah. Cilt 12, hane 36'da nüfusa kayıtlı, Kemal ve Esme' den olma, 15/03/1985 doğumlu, 36361873670 T.C. kimlik numaralı davacı SELÇUK ÇEVİK ile aynı hanede nüfusa kayıtlı Hasan ve Sayme' den olma 07/08/1982 doğumlu, 8208075116 vatandaşlık numaralı davalı MÜBERA SALİM'in T.M.K.'nun 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,"karar verilmiştir.

Bilinen en son "Razgrad ili, Kubrat ilçesi, Bisertsi köyü, Şipka sokak no:27 Bulgaristan" adresinde kendisine ulaşılamayan davalı Mübera Salim'in tebliğe elverişli başka bir adresinin de tespit edilememiş olması sebebiyle gerekçeli karar örneğinin MÜBERA SALİM' e ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olduğundan,

Kararın, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra MÜBERA SALİM' e tebliğin yapılmış sayılacağı, tebliğden itibaren İKİ HAFTA İÇİNDE karara karşı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili dairesi nezdinde İstinaf yasa yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.