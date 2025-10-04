ESAS NO : 2020/1097

KARAR NO : 2025/443

Davacı Cenk Hastan tarafından davalı Natalııa Dudına aleyhine mahkememizde açılan Velayetin Değiştirilmesi davasının yapılan yargılama neticesinde 24/06/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararıyla -Davanın KABULÜ İLE, Ankara ili Altındağ ilçesi Anafartalar mah./köyü cilt no:10, hane no:602'de nüfusa kayıtlı bulunan, Cenk ve Natalııa kızı 2013 doğumlu Güler HASTAN'ın annede bulunan velayetinin değiştirilerek davacı babaya verilmesine,

-Anne ile her ayın 2. ve 4. Pazar günleri yatısız olacak şekilde saat 10.00 ile aynı gün 18:00 arasında, her yıl anneler günü 10:00 ile 18:00 saatleri arasında şahsi ilişki tesisine,

Kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerinin yerine getirilmemesi hâlinde, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayetin değiştirilebileceğinin taraflara ihtarına"karar verilmiş olup,

Ukrayna devleti uyruklu davalı NATALIIA DUDINA'nın tebliğe elverişli bir adresinin tespit edilememesi sebebiyle gerekçeli kararın kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın davalı NATALIIA DUDINA'ya tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren İKİ HAFTA İÇİNDE mahkememiz kararına karşı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili dairesi nezdinde İstinaf yasa yoluna başvurulabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.