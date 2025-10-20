2024/98 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/98 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, ULUBATLI HASAN Mahalle/Köy, 1351 Ada, 14 Parsel, 7 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın açık artırmaya ilişkin şartlarına, satış ilanına ve ayrıntılı bilirkişi raporu ile açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/98 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir...

Adresi : Ulubatlı Hasan Mah. 1351 Ada 14 Parsel 7 Nolu Bağımsız Bölüm Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 90 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 2.100.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 11:34

Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 11:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 11:34

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 11:34

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.