2025/28 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, SİNCAN Mahalle/Köy, 155 Ada, 11 Parsel, 8 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın açık artırmaya, satış ilanına ve bilirkişi raporuna ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Ankara İli, Sincan İlçesi, Sincan Mah, 155 Ada, 11 Parsel, K:2, 8 Bağımsız Bölüm Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 68 m2

Arsa Payı : 56/536

İmar Durumu :-

Kıymeti : 1.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 10:47

Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 10:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 10:47

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 10:47

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.