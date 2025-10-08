2024/121 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/121 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İli, Sincan İlçesi, Yenikent Maraşal Çakmak Mahallesi, 1739 Ada 1 Parsel H-1 Blok, 6.Kat, 50 B.B. Nolu Mesken açık artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanına ve ayrıntılı bilirkişi raporu ile ilgili açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/121 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir..

Adresi : Ankara İli, Sincan İlçesi, Yenikent Maraşal Çakmak Mahallesi, 1739 Ada 1 Parsel H-1 Blok, 6.Kat, 50 B.B. Nolu Mesken Olarak Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 55 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 1.320.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 10:19

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2025 - 10:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 10:19

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 10:19

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.