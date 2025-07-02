2023/63 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/63 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, PİYADE Mahalle/Köy, 45434 Ada, 22 Parsel, bilirkişi raporu, satış şartları ve ilana ilişkin ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/63 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : 45434 Ada 22 Parsel Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 462 m2

İmar Durumu : arsa

Kıymeti : 3.696.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2025 - 10:06

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ETİMESGUT Mahalle/Köy, 8654 Ada, 12 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm 3 Nolu ...

Adresi : 8654 Ada 12 Parsel 3 Nolu Bağımsız Bölüm Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 110 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 11:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 11:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 11:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2025 - 11:06

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ETİMESGUT Mahalle/Köy, 8654 Ada, 12 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm. bilirkişi raporu, satış şartları ve ilana ilişkin ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/63 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : 8654 Ada 12 Parsel 4Nolu Bağımsız Bölüm Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 110 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 12:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 12:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 12:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2025 - 12:06

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ETİMESGUT Mahalle/Köy, 8654 Ada, 12 Parsel, 7 Nolu Bağımsız Bölüm bilirkişi raporu, satış şartları ve ilana ilişkin ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/63 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : 8654 Ada 12 Parsel 7Nolu Bağımsız Bölüm Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 110 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 1.900.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2025 - 13:31

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ETİMESGUT Mahalle/Köy, 8674 Ada, 5 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölümbilirkişi raporu, satış şartları ve ilana ilişkin ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/63 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : 8674 Ada 5 Parsel 3Nolu Bağımsız Bölüm Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 100 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 1.700.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 14:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 14:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2025 - 14:31

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.