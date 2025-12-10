2025/3145 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3145 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, GÖKÇEK Mahalle/Köy, C BLOK 1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Mevkii, 2183 Ada, 1 Parsel, 1 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmaz.

Adresi : Gökçek Mahallesi 249. Cadde Üçem Konaklar Sitesi No:31 Daire :1

Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 6.128,00 m2

Arsa Payı : 60/6128

İmar Durumu :İnşaat tarzı Sincan Belediyesinden alınan şifahi bilgiye göre taşınmaz blok nizam, 5 katlı konut alanında yer almakta olup, E: 1.50; Hmaks: 5 kat ; çekme mesafeleri, her yönden 5 metre yapılaşma koşulları belirlendiği tespit edilmiştir.

Kıymeti : 2.718.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Taşınmazın tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 13:33

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.