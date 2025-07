1.155.000,00

1

Taşıt

Borçlu şirket adına katıtlı 06 CTT 495Plakalı, Toyota marka corolla 1.5 vision tipli, 2021 model araç satışa çıkarılmıştır.. Aracın üretim yılı ve kullanılmışlık düzeyi dikkate alındığında koltuk döşemeleri, vites topuzu ve direksiyon simidinde kullanılmışlığa bağlı olarak yüzeysel yıpranmalar olduğu görülmüştür. Aracın Motor, Şanzıman ve Elektronik Aksam Durumu: Araç anahtarı olduğu için araç içine girilmiş çalıştırılmış mekanik kontroller yapılmıştır. Ancak, Aracı lifte alma imkânı olmadığından yürüyen aksam kontrolleri de yapılamamıştır. Araç motor ve yürür ekipmalanlarının dışarıdan görüldüğü kadarıyla ile yerinde olduğu görülmüştür. Araç motor no ve şasi no trafik kayıtlarından alınmış, şasi no kontrol edilmiştir. Aracın gizli ayıpları bilinmemektedir.