2025/2308 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2308 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.155.000,00
|1
|Taşıt
|Borçlu şirket adına katıtlı 06 CTT 495Plakalı, Toyota marka corolla 1.5 vision tipli, 2021 model araç satışa çıkarılmıştır.. Aracın üretim yılı ve kullanılmışlık düzeyi dikkate alındığında koltuk döşemeleri, vites topuzu ve direksiyon simidinde kullanılmışlığa bağlı olarak yüzeysel yıpranmalar olduğu görülmüştür. Aracın Motor, Şanzıman ve Elektronik Aksam Durumu: Araç anahtarı olduğu için araç içine girilmiş çalıştırılmış mekanik kontroller yapılmıştır. Ancak, Aracı lifte alma imkânı olmadığından yürüyen aksam kontrolleri de yapılamamıştır. Araç motor ve yürür ekipmalanlarının dışarıdan görüldüğü kadarıyla ile yerinde olduğu görülmüştür. Araç motor no ve şasi no trafik kayıtlarından alınmış, şasi no kontrol edilmiştir. Aracın gizli ayıpları bilinmemektedir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 10:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2025 - 10:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 10:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 10:40
(İİK m.114/4)
#ilangovtr Basın No ILN02251026