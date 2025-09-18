2025/5660 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5660 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

1.775.000,00 1 Taşıt 06CHZ719 Plakalı , 2020 Model , HYUNDAI Marka , D4FELZ293608 Motor No'lu , TMAJ3817HLJ157174 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri , Araç

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2025 - 10:13

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 10:13

(İİK m.114/4)