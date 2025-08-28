2025/3010 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3010 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/ALCI Mahalle/Köy, 226 Ada, 3 Parsel, B BLOK ZEMİN KAT 1 NOLU BB Nolu ...

Adresi : Temelli-Alcı Mahallesi Turkuaz Caddesi S.S.Mavi Umutlar Konut Yapı Kooperatifi No:6B Kat:Zemin D:1 Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 10.375,00 m2

Arsa Payı : 1/105

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Sincan Belediyesinin imar sayfasında 226 Ada 3 Parsel 1/1000 ölçekli onaylı Uygulama İmar Planına göre 103 ünite, Yençok: 16 kat Konut Alanı kullanımında olduğu tespit edilmiştir.

Kıymeti : 1.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 10:25

Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2025 - 10:25

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2025 - 10:25

Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2025 - 10:25

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir