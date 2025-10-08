Sayı :2024/411 Esas

Mahkememiz 2024/411 Esas sayılı dosyasında TC:27529665978kimlik numaralı Nedim PALA'nın mernis adresinin boş, tebliğe yarar adresi bulunmadığı ve adres araştırması sonucu da tebliğe yarar adresi bulunmadığından, aşağıda yazılı dava dilekçesi ve belirtilen konusunun tasarrufun iptali olan davanın ilan yolu ile tebliği ilan olunur. Davacı ortak varlık vekili dava dilekçesinde özetle davalı Nedim PALA'nın Ankara ili Etimesgut ilçesi 45121 ada 11 parsel Betonarme apartman 1. kat no:3 taşınmaz no:34513920 1/1 hissesini, bankadan kullandığı krediyi ödemediğinden dolayı, mal kaçırmak amacıyla dava konusu belirtilen taşınmazı ilk önce davalı Semahat BELEN'e daha sonrasında ise diğer davalı Ahmet ÖZKANLI' a pek aşağı bir bedelle devrettiğini, işlemin kanuna aykırı ve muvazaalı olduğunu bu nedenle tasarrufların iptalini, taşınmazın haciz yolu ile satış yetkisi verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalı Nedim Pala (27529665978) ''Cevap dilekçesiyle davacı sayısı kadar örneğini (HMK 129) dava dilekçesinin kendinize tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde sunmanız, cevap dilekçesi vermemeniz halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız (HMK 122,127) ihtarını'' içerir tebligatın son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.