Sayı : E.11059536-2024/777-Ceza Dava Dosyası

Basit yaralama suçundan sanık Zıaddın ve Shapıga'dan olma Marneuli 19/07/1980 doğumlu LEILA ALIEVA (Kimlik No:997XXXXX844) hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda, mahkememizin 15/05/2025 tarih ve 2024/77 Esas, 2025/221 sayılı kararı ile müsnet suçtan neticeten 18.700,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Sanık tarafından bildirilen ve mahkememizce tespit edilen adreslere gönderilen gerekçeli karar tebliğine ilişkin tebligatların bila tebliğ iade olduğu, MERNİS adresinin de bulunmadığı, yapılan adres araştırmalarında adresinin yetersiz olduğundan gerekçeli karar tebliğ edilememiş, adresi meçhul sayılan sanığa 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiştir.İş bu hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, kararın tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibaren 2 (İki) hafta içerisinde bizzat mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe yahut bu hususta zabıt katibine bulunulacak beyan ile, sanığın cezaevinde bulunması hâlinde ise zabıt kâtibine veya bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta dilekçe vermek suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere yapılan açık yargılama sonucunda karar verilmiş olup, süresi içerisinde yasa yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR.