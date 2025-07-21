ESAS NO : 2024/1146

KARAR NO : 2025/501

SANIK : AHMED ABBAS, Muhammed ve Bender oğlu, 01/01/1993 Humus doğumlu, nüfusunda kayıtlı. Ulubatlı Hasan Mah. Kirazlı Sk. No:93/Müstakil Sincan/Ankara adresinde oturur.TC Kimlik No:99352619992

SUÇ: Kadına Karşı Tehdit, Şantaj, Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa

Etmek

SUÇ TARİHİ: 10/2023

KANUN

MADDESİ : 5237 sayılı TCK'nın 134/2, 53/1-2-3

CEZASI : 2 YılHapis Cezası

KANUN

MADDESİ : 5237 sayılı TCK'nın 107/1, 43/1, 53/1-2-3, 52/2, 52/4

CEZASI : 1 Yıl 3 Ay Hapis ve 300,00 TL Adli Para Cezası

Yukarıda açıklanan hüküm sanığın adresinin tespit edilememesi sebebiyle gerekçeli karar tebliğ edilememiş olmakla, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede ilanen tebliğine,

Hükmün ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek bir dilekçe ile veya bu konuda tutanak tutmaya yetkili kâtibe yapılacak başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf kanun yolunamüracaat edilebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yoluna müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği tebliğ olunur.