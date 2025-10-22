ESAS NO : 2024/286 Esas

DAVALI : ŞEHRİ PAMUKCU Çamlık Mah. 1886 Sk. No:7/5Altındağ/ ANKARA

Davacı KEMAL PAMUKCU tarafından aleyhinize açılan boşanma davasında davacı tarafından davanın ıslahına yönelik 18/12/2024 tarihinde sunulan dilekçenin ve duruşma gününün tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta yasal süre içerisinde HMK'nın 127. Maddesi gereği cevap dilekçesini sunmanız gerektiği, cevap dilekçesini süresinde sunmadığınız takdirde tüm iddiaların tarafınızca inkar edilmiş sayılacağı ve dilekçeler aşamasının tamamlanması halinde aşağıda belirtilen gün ve saatte ön inceleme duruşmasının yapılacağı ve HMK'nın 143. Maddesi uyarınca tahkikat aşamasına geçileceği, yine tahkikat aşamasının tamamlanması halinde ayrıca bir bildirim yapılmaksızın sözlü yargılama aşamasına geçileceği tarafınıza iş bu ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Duruşma Günü, Saati, Yeri : 04/12/2025 - 10:20 - Ankara 4. Aile Mahkemesi Duruşma Salonu.