Sayı : E.80062796-2024/762-Ceza Dava Dosyası

Sanık Remziye TOSUN hakkında Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama suçundan 10/07/2024 tarih ve 2024/762 Esas 2024/494 Karar sayılı kararla Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE karar verildiği; Dosyamız sanığı Remziye TOSUN hakkında,Mahkememizin 10/07/2024 tarih ve 2024/762 Esas 2024/494 Karar sayılı GÖREVSİZLİK kararı yönünden,ilanen tebliğ tarihinden itibaren CMK 267, 268 maddeleri uyarınca mahkememize verilecek dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle 2 HAFTA İçerisinde Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.Sanığın tüm aramalara karşın bulunup kararın tebliğ edilememesi nedeniyle 7201 sayılı Kanunun 28. Ve 29. Müteakip maddeleri uyarınca yasal haklarını kullanması açısından kararın GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından kesinleşme işleminin yapılmasına,

İlan ücretinin ve Mahkeme masraflarının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, karar verilmiştir.İlan olunur.