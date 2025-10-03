Mahkememizden verilen 12/11/2024 gün ve 2022/254 Esas, 2024/495 sayılı Karar ile;"1- Davanın kabulüne, Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Kabasakal Mahallesi, Cilt No:54, Hane No:41, BSN: 130 da nüfusa kayıtlı 10006191794 T.C. Kimlik nolu Mehmet Emin ve Rükiye kızı 06/04/1958 doğumlu davacı Naciye Hacarlıoğlu'nun babası Ankara İli, Çanlaya İlçesi, Seyranbağları Mahallesi, Cİlt No:69, Hane No:103, BSN: 1 de nüfusa kayıtlı Apti ve Fatma oğlu 01/10/1923 doğumlu Mehmet Emin Ertürk'ün İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, GÜneşli Mahallesi, Cİlt No:26, Hane No:172, BSN: 1 de nüfusa kayıtlı Osman ve Emine oğlu 08/02/1894 Şumnu doğumlu 34282717622 T.C. Kimlik nolu Apti Kamçı'nın oğlu olduğunun tespiti ile soy bağının bu şekilde kurulmasına" karar verilmiştir.

İlan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02304159