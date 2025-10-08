ESAS NO : 2022/462 Esas

DAVALILAR : 1- SEBAHAT ÖZASLAN Kuşcağız Mahallesi Gazaller Caddesi No: 87/10Keçiören/ ANKARA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

"Kuşcağız Mahallesi, Gazeller Caddesi No: 87/10 Keçiören/Ankara" adresinde kendisine ulaşılamayan davalı Sebahat ÖZASLAN'nın tebliğe elverişli başka bir adresinin tespit edilememiş olması sebebiyle bilirkişi raporunun kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

Bilirkişi raporunda özetle; Dava tarihi olan 30.09.2022 tarihi itibariyle, serbest piyasa rayiç bedelleri üzerinden, KKİS' de davalı arsa sahiplerine ait olacağı kararlaştırılan 2,4,8,9 ve 11 no.lu bağımsız bölümlerdeki eksik ve kusurlu işler bedeli olan 173.221,00 TL ile ortak alanlardaki eksik ve kusurlu işler bedelinden bu dairelerin arsa paylarına düşen bedel olan 16.805,00 TL'nin toplamı 190.026,00 TL olarak hesaplandığına dair görüş ve kanaatine varılmıştır.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.