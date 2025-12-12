

DOSYA NO : 2025/237 Esas

KARAR NO :

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılıtarihli ilamı ile 158/1.f maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Ersin ve Sacide oğlu, 19/03/2002 doğumlu, Muş, Hasköy, Düzkışla mah/köy nüfusuna kayıtlı KADİR PİŞKİN tüm aramalara rağmen bulunamamış,

Mahkememiz 05/12/2025 tarihli duruşma ara kararı uyarınca;

"Sanık Kadir Pişkin'in dosya kapsamındaki bilgi ve belgelere göre yurt dışında olduğu ve kendisine ulaşılamadığı anlaşıldığından, CMK'nun 247/2.a maddesi gereğince sanığın bir sonraki duruşma gün ve saatinde mahkememizde hazır olması gerektiğini aksi halde CMK'nun 248. Maddesinde yer alan tedbirlere karar verileceği, bu kapsamda mal varlığına el konulma hakkında CMK'nun 100. Maddesi gereğince yokluğunda tutuklama kararı verileceğinin "

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin "Türkiye Geneli 50.000 Üstübir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında” İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08.12.2025