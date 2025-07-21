2025/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Akyurt İlçe, KIZIK Mahalle/Köy, BAĞDERESİ Mevkii, 3198 Ada, 47 Parsel, bağ vasıflı taşınmaz Kızık Kümeevleri Caddesine cephesinin olduğu, konum olarak kuş uçumu 1,4 km kuzeyinde Kızık Mahallesi, 2,5 km kuzeyinde Çankırı Bulvarı, 4,2 km Kuzeybatısında Akyurt Kaymakamlığı, 11 km Kuzeybatısında Esenboğa havalimanı bulunmakta, 2446,17 m2 yüzölçümünde olduğu, taşınmazın keşif gününde yapılan gözleminde bağ vasfının kalmadığı, üzerinde ev, ahır ile meyveli ve meyvesiz ağaçların bulunduğu, parselin imar görmemiş kadastro parseli olduğu, taşınmazın ana yola cephesinin olduğu ve ana yoldan taşınmaza giriş çıkışın sağlandığı anlaşılmaktadır.

Adresi : Ankara İli Akyurt İlçesi Kızık Mah Akyurt / ANKARA

Yüzölçümü : 2.446,17 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.793.763,50 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 3083 Sayılı Yasanın 13. Maddesi gereğince kısıtlıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2025 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2025 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 14:05

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.