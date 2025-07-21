2025/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili Akyurt İlçesi Samut Mahallesi Ortaharman Mevki 2801 ada 89 parsel sayılı taşınmazın tarla vasıflı, toplam yüzölçümü 9152,22 m2'dir, taşınmaza kadastro yolu ile ulaşımın sağlanabildiği, taşınmazın imar planı bulunmadığı, taşınmazın kadastro yoluna cephesinin bulunduğu, %7-8 eğimli olduğu, taşınmaza ulaşımın özel araç ile sağlanabildiği, zemin üzerinde bağ çalışması yapımına başlandığı, 11-15 yaşlarında, beton direk ve direk arasına tel çekilerek kurulmuş 250 adet bağın olduğu, ancak bağda gerekli budama, yabancı ot temizliği, gübreleme gibi bağdan verim alınabilecek tarımsal uygulamaların kullanılmaması sonucu bağın mevcut hali ile ekonomik getirisinin olmayacağı anlaşılmıştır.

Adresi : Samut Mahallesi Ortaharman Mevkii 2801 Ada 89 Parsel Sayılı Tarla Akyurt / ANKARA

Yüzölçümü : 9.152,22 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.830.444,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2025 - 10:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 10:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2025 - 10:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 10:18

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.