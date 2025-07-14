Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü

Sayı: 2025/425 DS 07.07.2025

Konu: Uyarılı Davetname YAVAZ MORADİ, hakkınızda Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 07/11/2022 tarihli ve 2019/624 Esas ve 2022/523 karar numaralı ilamı ile Türk Ceza Kanununun 191 inci maddesi hükümlerince 1 yıl süre ile tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir.Daha önce 10/06/2025 tarihinde tarafınıza yapılan tebligat gereğince öngörülen süre içerisinde Müdürlüğümüze başvurmadığınız, bu tebligatta öngörülen süre içerisinde de Müdürlüğümüze başvurmamanız halinde mazeretiniz olmaksızın yükümlülüklere ve tedavinin gereklerine uymamakta ISRAR etmiş sayılarak hakkınızda Türk Ceza Kanunu'nun 191' inci maddesi uyarınca hapis cezasına hükmedilebileceğinden, tebliğ tarihten itibaren 10 gün içerisinde Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne (Şefkat Mahallesi Dr.Besim Ömer Caddesi No:61 Keçiören/ ANKARA) müracaat etmeniz hususu tebliğ ve ihtar olunur.